Правительство РФ утвердило размер премий за медали на Олимпиаде-2018
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU —
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским спортсменам по итогам выступлений на XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане (Республика Корея), говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте кабинета министров.
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«Подписанным распоряжением устанавливается размер денежного вознаграждения российским спортсменам: 4 млн рублей — за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную медаль, 1,7 млн рублей — за бронзовую медаль», — говорится в справке к документу.
Отмечается, что размер установленного вознаграждения соответствует вознаграждению российским спортсменам — победителям и призерам игр ХХХ Олимпиады и ХIV Паралимпийских летних игр 2012 года в Лондоне, ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, ХХХI Олимпиады и ХV Паралимпийских летних игр 2016 года в
Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года, а Паралимпийские — с 9 по 18 марта 2018 года. Будут разыграны 102 комплекта наград в 13 олимпийских видах спорта и 80 комплектов наград в 6 паралимпийских видах спорта.
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