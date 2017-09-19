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19 сентября 2017, 7:54 | Олимпизм | Интерфакс

Правительство РФ утвердило размер премий за медали на Олимпиаде-2018

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским спортсменам по итогам выступлений на XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане (Республика Корея), говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте кабинета министров.

<em>Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU </em>— <nobr>Премьер-министр </nobr>РФ Дмитрий <span class=error>Медведев</span> подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским спортсменам по итогам выступлений на XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане (Республика Корея) говорится в сообщении опубликованном во вторник на сайте кабинета министров. Увеличить
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«Подписанным распоряжением устанавливается размер денежного вознаграждения российским спортсменам: 4 млн рублей — за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную медаль, 1,7 млн рублей — за бронзовую медаль», — говорится в справке к документу.

Отмечается, что размер установленного вознаграждения соответствует вознаграждению российским спортсменам — победителям и призерам игр ХХХ Олимпиады и ХIV Паралимпийских летних игр 2012 года в Лондоне, ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, ХХХI Олимпиады и ХV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года, а Паралимпийские — с 9 по 18 марта 2018 года. Будут разыграны 102 комплекта наград в 13 олимпийских видах спорта и 80 комплектов наград в 6 паралимпийских видах спорта.
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