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https://sport.mail.ru/news/olympics/31046349/
18 сентября 2017, 20:31 | Олимпизм | Чемпионат.com

Жуков: В ноябре возможно полное восстановление РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о своём участии в сессии МОК в Лиме, на которой были заслушаны выступления комиссий МОК, изучающих данные доклада Макларена о допинге в российском спорте.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о своём участии в сессии МОК в Лиме на которой были заслушаны выступления комиссий МОК изучающих данные доклада <span class=error>Макларена</span> о допинге в российском спорте. Увеличить
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«Пока мы услышали два промежуточных доклада комиссии Шмидта и Освальда. Там пока никаких содержательных выводов не прозвучало. Комиссии сказали, что они продолжают свою работу. Очень важно было выступление Крэйга Риди, президента ВАДА, который, во-первых, сказал о том, что идет очень активная совместная работа ВАДА и России по восстановлению РУСАДА. Что в этом деле достигнут очень большой прогресс и что в скором времени, в ноябре, возможно полное восстановление РУСАДА, что является главным моментом в нашем сотрудничестве. Во-вторых, очень важно, что Риди прокомментировал обращение 17 антидопинговых агентств к МОК с призывом отстранить Россию от участия в Олимпийских играх. Он сказал, что это не совпадает с позицией ВАДА. ВАДА к этому не призывает. Наоборот, ВАДА считает, что сотрудничество с Россией идёт в правильном направлении, в позитивном. Это мнение нескольких антидопинговых агентств, которое не разделяет ВАДА. Эти агентства смотрят не вперёд, а назад. Да, действительно, было достаточное количество допинговых нарушений со стороны российских спортсменов, но сейчас ситуация кардинально изменилась. Поэтому нет никаких оснований для подобного рода призывов. То, что прозвучало и то, что большинство членов МОК против каких-то коллективных наказаний — это, безусловно, очень позитивный факт», — сказал Жуков в эфире «Матча».
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