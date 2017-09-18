Жуков: В ноябре возможно полное восстановление РУСАДА
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о своём участии в сессии МОК в Лиме, на которой были заслушаны выступления комиссий МОК, изучающих данные доклада Макларена о допинге в российском спорте.
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«Пока мы услышали два промежуточных доклада комиссии Шмидта и Освальда. Там пока никаких содержательных выводов не прозвучало. Комиссии сказали, что они продолжают свою работу. Очень важно было выступление Крэйга Риди, президента ВАДА, который,
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