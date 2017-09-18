Зачем Барбадосу изгонять Россию с Олимпиады

Несмотря на критику антироссийских заявлений iNADO, которая прозвучала из уст руководителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного олимпийского комитета, количество учреждений, требующих не пускать нашу страну в Пхенчхан-2018 из-за допинговых нарушений, сегодня увеличилось. Скандальное письмо подписали антидопинговые организации, представляющие Багамские острова, Барбадос, Французское сообщество Бельгии, Эстонию, Фландрию (Бельгия), Гватемалу, Исландию, Польшу, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испанию и Швейцарию. Напомним, что первую волну подписантов составили представители Австрии, Австралии, Великобритании, Германии, Голландии, Дании, Ирландии, Канади, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, США, Финляндии, Франции, Швеции и Японии.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОЛНОМОЧИЙ

Если бегло посмотреть список стран в списке поставивших подписи под инициативой iNADO оставить Россию без зимних Олимпийских игр, а чистых спортсменов — как минимум без собственного флага, может сложиться одно неверное впечатление. Кажется, будто бы страны, которых насчитывается почти три десятка, поддались антироссийским настроениям. На деле же бурю поднимают совсем не страны, а небольшие организации, объединившиеся против придуманного врага и действующие далеко за пределами своих полномочий.

В первую очередь воду мутит iNADO, который, кажется, наметил настоящий крестовый поход против нашего триколора. Иначе и не объяснить, почему организация, миссия которой развивать научные разработки в сфере антидопинга и делиться опытом ведущих стран с отстающими, занимается сочинением политических петиций. Борьба за чистый спорт приобрела довольно странные оттенки. И так как само словосочетание может трактоваться достаточно широко, любители протолкнуть собственные интересы в мировую спортивную политику активно этим пользуются.

Под благородное намерение «очистить спорт от допинга» можно сегодня записать что угодно. И на многие уступки спортсмены уже пошли — смирились с неудобством постоянного отслеживания своего местоположения и внезапными визитами антидопинговых служб, строгими правилами сдачи проб, необходимостью постоянно быть начеку, дабы избежать случайностей — примесей в спортивном питании или в некачественных продуктах. Но антидопинговым агентствам этого мало, нужен функционал посерьезнее, правила пожестче, и теперь они пытаются взять на себя право предлагать мировому спортивному сообществу радикальные. Хотя изначально цели для создания таких структур были совсем другими.

ПОЧЕМУ МОЛЧАТ НОКИ?

Вот еще пара любопытных фактов про тех, кто за то, чтобы оставить россиян без Игр. Давайте посмотрим на вновь прибывших в списке. Среди прочих, к примеру, Барбадос — страна, которая впервые приняла участие в Играх в 1968 году. Примечательно, что в 1980-м она поддержала американский бойкот московской Олимпиады и единственный раз пропустила Игры. В зимних Олимпиадах Барбадос никогда не участвовал. Такая же история и у Багамских островов, с тем лишь исключением, что страна должна была выступить на зимних Играх 2010 года, однако дебют не состоялся. Гватемала 12 раз была представлена на Олимпиадах, но на зимних — лишь однажды, в Калгари в 1988-м году. К тому же, страна примечательна тем, что именно там десять лет назад Сочи получил право провести Олимпиаду-2014.

Казалось бы, что у антидопинговых агентств трех перечисленных стран едва ли могут быть претензии даже к нарушавшим антидопинговые правила российским представителям зимних видов спорта. Ведь на Играх никогда не могли столкнуться, скажем, российская фигуристка с багамской или же российский биатлонист с гватемальским. А значит, у них не может быть собственных претензий ни к России, которую подозревали в допинговом заговоре против всего мира, ни к российским спортсменам, которые якобы в этом всем участвовали.

Удивительно и то, что только антидопинговые агентства делают такие призывы. Национальные олимпийские комитеты (НОК) и Международные федерации воздерживаются от подобных выпадов и открыто не призывают к отстранению нашей страны. Разделяют ли НОКи подписавших призыв стран такую позицию своих антидопинговых организаций? Вне зависимости от ответа — да или нет — почему же они не объявляют об этом открыто? Значит, поддерживают, но не хотят признаваться или же есть какая-то иная мотивация?

СКВЕРНЫЙ СЕРИАЛ

Отсутствие доказательств — новая красная тряпка для российских недоброжелателей. Вопрос только в том, готовы ли они дойти до абсурда, насколько они будут убедительны в своих призывах, ну и главное — поддастся ли кто-то из организаций, имеющий власть в мировом спорте принимать подобные решения, на подобные реплики. Если такое, конечно, вообще возможно.

А вообще вся эта история напоминает очень плохой сериал. С заезженной историей и предсказуемыми сюжетными поворотами, где режиссер слишком гротескно изобразил «плохих» и «хороших», а игра актеров ничуть не вытягивает общую картину. Казалось бы, давно пора перестать смотреть эту многосерийную чушь, но вроде как столько уже просмотрено и надо бы узнать, чем все закончится. А сериал, сколько ни отматывай, все не заканчивается.

Елена СОБОЛЬ.