Минспорт РФ может получить 60 млрд рублей в 2018 году из федерального бюджета

Порядка 54,1 млрд рублей из них предусмотрены по статье «Физическая культура и спорт». В частности, сюда входят такие статьи расходов, как массовый спорт — 7,3 млрд, подготовка и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года — около 21 млрд, субсидии бюджету Красноярского края на подготовку к Универсиаде-2019 — 2,9 млрд и другое. Еще около 6,4 млрд рублей выделено на образование в спорте и дополнительное образование детей, также предполагается выделение средств на прикладные научные исследования и другие вопросы в области физической культуры и спорта.

В 2017 году федеральный бюджет предусматривал выделение Минспорту РФ порядка 58 млрд рублей.