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Тарпищев был переизбран членом МОК еще на восемь лет в пятницу на сессии в Лиме.

«Естественно, это большая честь для нас (граждан России), у нас мало членов МОК, это (избрание), я думаю, плюс для нас всех, — сказал Тарпищев по телефону. — Но самое главное сейчас — это разобраться с проблемами допинга».