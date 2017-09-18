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https://sport.mail.ru/news/olympics/31037446/
18 сентября 2017, 9:36 | Олимпизм | Р-Спорт

Тарпищев заявил, что его переизбрание членом МОК — честь для всех россиян

МОСКВА, 18 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, заявил агентству «Р-Спорт», что его переизбрание членом Международного олимпийского комитета (МОК) является почетным для всех россиян.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов. </em>Президент Федерации тенниса России (<span class=error>ФТР</span>) <span class=error>Шамиль</span> Тарпищев заявил агентству Р-Спорт что его переизбрание членом Международного олимпийского комитета (МОК) является почетным для всех россиян. Увеличить
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Тарпищев был переизбран членом МОК еще на восемь лет в пятницу на сессии в Лиме.

«Естественно, это большая честь для нас (граждан России), у нас мало членов МОК, это (избрание), я думаю, плюс для нас всех, — сказал Тарпищев по телефону. — Но самое главное сейчас — это разобраться с проблемами допинга».
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