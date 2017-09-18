Тарпищев заявил, что его переизбрание членом МОК — честь для всех россиян
МОСКВА, 18 сен —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, заявил агентству «Р-Спорт», что его переизбрание членом Международного олимпийского комитета (МОК) является почетным для всех россиян.
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Тарпищев был переизбран членом МОК еще на восемь лет в пятницу на сессии в Лиме.
«Естественно, это большая честь для нас (граждан России), у нас мало членов МОК, это (избрание), я думаю, плюс для нас всех, — сказал Тарпищев по телефону. — Но самое главное сейчас — это разобраться с проблемами допинга».
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