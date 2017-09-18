Удивительные игры: в Ашхабаде открыли Азиаду и монорельс

Это первое события такого спортивного масштаба для Туркменистана, который дебютирует в качестве хозяина Азиатских игр среди стран Центральной Азии. 62 страны, 21 вид спорта. Абсолютно обновленный город, Олимпийский городок и счастливые люди.

На инфраструктуру и строительство 30 объектов было потрачено около 5 миллионов долларов. В итоге в олимпийском городке была сделана даже монорельсовая дорога по всей территории для удобства спортсменов, персонала и зрителей, которые смогут быстро перебраться с одного спортивного объекта на другой.

«Монорельс — это вообще нечто! Я видел, заметил. Вы спросили, и мне захотелось попробовать! Гордимся мы таким событием. Хочется показать, что Туркменистан — сильная страна, экономически развитая. Я не вижу отрицательных сторон у Азиатских игр. Счастлив видеть все это своими глазами!» — восхищается житель туркменской столицы.

«Изменились улицы, все прямые, здания, стало все красивее. Весь народ, весь Туркменистан готовился к этому. Не только Ашхабад. Я тоже готовилась», — призналась молодая туркменка.

«Мы очень благодарны нашему президенту. Он все прекрасно сделал, много посетителей, иностранцев. В нашу страну столько съехалось людей», — говорит еще одна женщина.

И все они, смогут наблюдать отличие Азиатских игр от к примеру Олимпийских. В первую очередь, в разных видах спорта. Тут и бильярд, и боулинг, и шахматы, и спортивные танцы, и борьба курага. Всему этому, конечно, предшествует красочная церемония открытия, за которой на стадионе вживую наблюдали около 45 тысяч зрителей. Для реализации этого действа пригласили сценаристов и постановщиков, которые устраивали церемонии еще на Играх в Турине, Лондоне, Рио и Сочи!

Есть еще отличительная черта у большинства построек, различных обрамлений — это изображение коня. Конь — один из символов Туркменистана. Он и на плакатах, и на символике самих Игр, и, самое впечатляющее, Конь на вершине главной Арены Олимпийского стадиона Ашхабада, где открылись пятые Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.