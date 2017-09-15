Выборы столицы зимних Олимпийских игр 2026 года пройдут в Милане

Заявку Милана, который был единственным кандидатом на проведение сессии, в перуанской столице презентовал мэр города Джузеппе Сала.

Потенциальными претендентами на проведение Игр-2026 являются Сьон (Швейцария), Лиллехаммер (Норвегия), Калгари (Канада) и Инсбрук (Австрия).

Следующая, 132-я сессия МОК пройдет в феврале в южнокорейском Пхенчхане — столице зимних Олимпийских игр 2018 года.