МОК поддержал Россию
В Лиме продолжается сессия МОК. Сегодня комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида и Денниса Освальда, которые занимаются расследованием темы российского допинга, впервые представили свои доклады.
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В начале сессии настоящую бомбу взорвал
Если серьезно, эта поправка действительно может спасти наших спортсменов и Олимпийский комитет в целом. Похоже, МОК решил прислушаться к идее о штрафе, которая изначально появилась в западных СМИ. Практика, когда за определенные нарушения, организацию жестко штрафуют, принята в бизнесе и не вызывает ни у кого возмущения.
Нарушил — заплати, и гарантируй, что дальше будешь жить по правилам. Это куда эффективней и понятней, чем нынешняя запутанная схема с отстранениями и «дорожными картами», которые по ходу дела меняются до неузнаваемости. К тому же никто не сказал, что финансовая санкция обязательно должна быть единственной. Она вполне может стать и дополнением ко всем остальным. Это, в конце концов, логично: ведь все серьезные нарушения так или иначе наносят ущерб МОК, хотя бы репутационный. Если в суде можно требовать компенсации за моральный ущерб — почему того же самого не вправе попросить МОК?
Тут есть только одно «но»: по идее, закон обратной силы не имеет. И если Россию собираются наказывать за нарушения во время Олимпийских игр в Сочи, то должны делать это по правилам, существовавшим на момент 2014 года. А там никакого штрафа прописано не было. К этому общему правилу в юридической практике есть уточнение: новый закон может применяться задним числом, если он предусматривает более мягкое наказание для обвиняемого, чем предыдущий. Например, если в стране вдруг отменили смертную казнь, то это будет верно для всех преступников, независимо от даты преступления.
ОСВАЛЬД ЗАЙМЕТСЯ ДЕЛАМИ ЛЫЖНИКОВ
Насколько тема со штрафом будет актуальна именно для России, должны были показать доклады двух комиссий МОК. Руководитель первой из них, представитель Швейцарии Самуэль Шмид, в Лиму вообще не приехал. Его доклад, который должен по идее ответить на вопрос о возможном существовании в России государственной системы допинга, читала по бумажке ассистент. И это говорит об отношении Шмида к работе комиссии.
Такой письменный доклад предсказуемо получился сухим и мало информационным. Свидетелей допрашивали — но кого именно, не скажем; факты получили — но какие именно и откуда, секрет. По сути, мы узнали только, что Шмид занимался детальным анализом все того же доклада Макларена и приложенных к нему документов. А также будет во многом исходить из выводов второй комиссии, под руководством Денниса Освальда, которая изучает следы вскрытия на пробирках наших олимпийцев в Сочи. Свои выводы Шмид обещал представить «до начала Олимпийских игр в Пхенчхане». И это уже почти стеб, который даже члены МОК не оценили. Не хватало еще Шмиду объявить, что он пришел к выводу, что государственная система в России была и страну надо наказать, за
Деннис Освальд, который исследует
— найти метод определения царапин и следов вскрытия на пробирках было непросто, но ученым в Лозанне это недавно удалось;.
— через несколько дней Освальд получит результаты из лаборатории по первым 50 спортсменам. Скольким из них будут предъявлены обвинения в манипуляциях — неизвестно;.
— сначала спортсменам будет предъявлено обвинение. Затем их пригласят на слушания в МОК. И только потом последует окончательный вердикт. В лучшем случае, Освальд управится до конца 2017 года.
— в первую очередь, Освальд начнет рассматривать дела шестерых лыжников, у которых в конце октября заканчивается срок временного отстранения. То есть Александру Легкову и компании точно не стоит надеяться, что их просто так отпустят.
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ВАДА ОПРОВЕРГАЕТ ДОКЛАДЫ МАКЛАРЕНА
Самое любопытное в Лиме началось после выступления Освальда, во время сессии вопросов и ответов. Пожалуй, столь мощной поддержки на международной арене наша страна не получала уже несколько лет, с самого начала допинговых скандалов. И это, заметим, после двух докладов, которые по идее должны были уже сравнять нас с землей.
— Уверен, у нас существует система
К Фазелю присоединились президент федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани и глава конвенции «Спортаккорд» Кристоф Бауманн. Тут же было выражено осуждение и опубликованному накануне заявлению ассоциации национальных антидопинговых агентств (INADO), которые призывали не допускать Россию до Пхенчхана. Наконец, слово взял бывший глава ВАДА и известный «друг» нашей страны Ричард Паунд.
— Почему, если верить сведениям прессы, 95 из 96 российских спортсменов, упоминавшихся в докладе Макларена, были оправданы? — поинтересовался Паунд. — Неужели вы нашли доказательства, чтобы обвинить всего лишь одного человека?
— Повторю, что Ричард Макларен не ставил своей целью сбор доказательств по отдельным спортсменам, это за пределами его мандата, — взял слово генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли. — Если говорить о 95 спортсменах, в отношении которых было прекращено расследование. У примерно 40 процентов из них все пробы были отрицательными, то есть мы не имели никаких оснований говорить о нарушении антидопинговых правил. У некоторых, сдавших положительный анализ на марихуану, пробы были взяты во внесоревновательный период. А вне соревнований марихуана разрешена.
Это, на самом деле, исторический момент. ВАДА собственными же словами разрушает доклад Макларена. И фактически говорит, что как минимум 95 россиян обвинили зря. Вопрос, почему об этом нельзя было сказать раньше, когда в прессе фигурировала абсурдная цифра в более чем тысячу человек, которых якобы обвинил Макларен…
СМИРНОВ: У НАС НАЛАЖЕН КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
— Какие выводы могли бы сделать на основании сессии в Лиме? — вопрос почетному члену МОК и главе Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталию Смирнову.
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Наконец, хоть я и не хотел бы личный раз поднимать эту тему, скажу про заявление национальных антидопинговых агентств INADO. Члены МОК осудили позицию этой организации, которая, на мой взгляд, выступает против нас, просто чтобы обратить на себя внимание.
В целом, сессия еще раз подтвердила мое убеждение в том, что члены МОК будут изо всех сил стремиться сохранить целостность олимпийского движения. Они стремятся к стабильности, и в этой связи даже то, что уже определены столицы Игр вплоть до 2028 года — очень хороший показатель.
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