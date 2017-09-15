Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/31022223/
15 сентября 2017, 20:29 | Олимпизм | ТАСС

Жуков: Cильно обольщаться поддержкой МОК участия России в ОИ-2018 пока не стоит

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Поддержка подавляющим большинством членов Международного олимпийского комитета (МОК) допуска чистых российских спортсменов к участию в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане еще не гарантирует участия сборной страны в предстоящих Играх. По словам президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова, говорить об участии сборной России в предстоящей Олимпиаде можно будет только после завершения работы двух комиссий МОК, которые занимаются изучением доклада Ричарда Макларена.

Жуков: Cильно обольщаться поддержкой МОК участия России в ОИ-2018 пока не стоит - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу большинство членов МОК, включая главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди, сочли неуместным призыв 17 национальных агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO), отстранить Россию от участия в Играх-2018 из-за допинг-скандала.

«Сейчас не надо сильно обольщаться результатами этого обсуждения, поскольку мы не знаем окончательных результатов работы комиссий, но то, что прозвучало и то, что большинство членов МОК против коллективных наказаний — очень позитивный факт», — сказал Жуков журналистам.

«Загадывать пока не будем, мы не услышали окончательных выводов комиссий. Когда они будут сделаны, решение будет принимать исполком МОК. Но общее мнение, которое было высказано, говорит о том, что нужно наказывать только тех, кто провинился», — добавил он.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая, которую возглавляет Денис Освальд, занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

В пятницу на сессии МОК были представлены отчеты о промежуточных итогах работы комиссий.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Мутко призвал комиссии МОК рассматривать дела российских атлетов в правовом поле

Мутко призвал комиссии МОК рассматривать дела российских атлетов в правовом поле

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Комиссиям Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда и Сэмуэля Шмида необходимо придерживаться правового поля при рассмотрении вопросов по российским спортсменам. Такое мнение ТАСС высказал вице- премьер РФ Виталий Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости

Мутко призвал комиссии МОК рассматривать дела российских атлетов в правовом поле

Вышли в плюс: 120 млн рублей прибыли за сезон и другие итоги совета директоров КХЛ

Жуков: сильно обольщаться поддержкой МОК участия России в ОИ-2018 пока не стоит

Болельщики направили более 500 тыс. заявок в первый день продаж билетов на ЧМ-2018