Жуков: Cильно обольщаться поддержкой МОК участия России в ОИ-2018 пока не стоит
ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Поддержка подавляющим большинством членов Международного олимпийского комитета (МОК) допуска чистых российских спортсменов к участию в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане еще не гарантирует участия сборной страны в предстоящих Играх. По словам президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова, говорить об участии сборной России в предстоящей Олимпиаде можно будет только после завершения работы двух комиссий МОК, которые занимаются изучением доклада Ричарда Макларена.
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В пятницу большинство членов МОК, включая главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди, сочли неуместным призыв 17 национальных агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO), отстранить Россию от участия в Играх-2018
«Сейчас не надо сильно обольщаться результатами этого обсуждения, поскольку мы не знаем окончательных результатов работы комиссий, но то, что прозвучало и то, что большинство членов МОК против коллективных наказаний — очень позитивный факт», — сказал Жуков журналистам.
«Загадывать пока не будем, мы не услышали окончательных выводов комиссий. Когда они будут сделаны, решение будет принимать исполком МОК. Но общее мнение, которое было высказано, говорит о том, что нужно наказывать только тех, кто провинился», — добавил он.
В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая, которую возглавляет Денис Освальд, занимается перепроверкой
В пятницу на сессии МОК были представлены отчеты о промежуточных итогах работы комиссий.
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