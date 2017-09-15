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15 сентября 2017, 20:04 | Олимпизм | ТАСС

Кандидаты в сборную России пройдут доппроверку на допинг перед ОИ-2018

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Кандидаты в сборную России пройдут дополнительную проверку на допинг перед зимними Олимпийскими играми 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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«Что касается кандидатов в сборную России, в том числе и в хоккейные команды, то будет проведен особый контроль, чтобы ни у кого не возникало сомнений относительно “чистоты” наших спортсменов. Международные федерации, принимая решения об участии наших спортсменов, будут учитывать и пробы, которые будут взяты в начале зимнего сезона», — сказал он.

В настоящее время Международный олимпийский комитет (МОК) проводит проверку данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте, на основе которой будет решаться вопрос участия сборной в Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.

«Что касается кандидатов в сборную России, в том числе и в хоккейные команды, то будет проведен особый контроль, чтобы ни у кого не возникало сомнений относительно чистоты наших спортсменов. Международные федерации, принимая решения об участии наших спортсменов, будут учитывать и пробы, которые будут взяты в начале зимнего сезона», — сказал Жуков.

«Будут взяты дополнительные пробы у кандидатов в олимпийскую сборную. Важно, чтобы пробы были взяты в течение последнего полугодия [предшествующего Олимпиаде]. Поэтому с начала зимнего сезона все спортсмены, которые находятся в списке кандидатов в сборную, пройдут дополнительно как минимум по три тестирования без учета тех тестов, которые они будут проходить на международных соревнованиях», — добавил он.

Глава ОКР отметил, что пробы российских спортсменов будут проверяться в международных лабораториях, аккредитованных WADA.
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