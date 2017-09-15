Мутко призвал комиссии МОК рассматривать дела российских атлетов в правовом поле
МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Комиссиям Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда и Сэмуэля Шмида необходимо придерживаться правового поля при рассмотрении вопросов по российским спортсменам. Такое мнение ТАСС высказал вице- премьер РФ Виталий Мутко.
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«Пока каждый высказывает свое мнение, у каждого свои цели и задачи, — сказал Мутко. — Сообщают, что перепроверяют пробы, изучают показания свидетелей. Но мы неоднократно высказывали свою позицию — мы открыты, готовы пояснять, рассказывать, и мы изложили свою позицию всему миру. Если были нарушения, мы с ними согласились, заменили людей».
«Но не надо перекладывать всю ответственность на нас, а тем более на спортсменов — каждый олимпийский цикл сборная обновляется на 40%, это молодые люди, — продолжил Мутко. — Нужно возвращаться в правовое поле, иначе уже никто ничего понять не сможет. Человек виновен? Он должен быть наказан, и всё».
Мутко также отметил, что все российские ведомства готовы к сотрудничеству с комиссиями.
«Все-таки, должны быть
В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг- проб участников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.
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