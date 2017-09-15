Мутко призвал комиссии МОК рассматривать дела российских атлетов в правовом поле

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«Пока каждый высказывает свое мнение, у каждого свои цели и задачи, — сказал Мутко. — Сообщают, что перепроверяют пробы, изучают показания свидетелей. Но мы неоднократно высказывали свою позицию — мы открыты, готовы пояснять, рассказывать, и мы изложили свою позицию всему миру. Если были нарушения, мы с ними согласились, заменили людей».

«Но не надо перекладывать всю ответственность на нас, а тем более на спортсменов — каждый олимпийский цикл сборная обновляется на 40%, это молодые люди, — продолжил Мутко. — Нужно возвращаться в правовое поле, иначе уже никто ничего понять не сможет. Человек виновен? Он должен быть наказан, и всё».

Мутко также отметил, что все российские ведомства готовы к сотрудничеству с комиссиями.

«Все-таки, должны быть какая-то равноудаленность и объективность, сочинские пробы перепроверяют уже не первый раз, — сказал вице-премьер. — Видимо, кому-то не нравится, что ничего не находят. Взяли бы и перепроверили бы тогда вообще все пробы, мы бы посмотрели, у кого что есть. Позиция России высказана президентом страны, правительством, всеми ведомствами, мы сотрудничаем и ничего не скрываем».

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг- проб участников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.