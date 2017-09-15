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15 сентября 2017, 19:25 | Олимпизм | ТАСС

Спортсмены лишены 75 медалей Олимпиад 2008 и 2012 годов после перепроверки проб

ЛИМА, 15 сентября. /ТАСС/. По итогам перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов спортсмены были лишены 75 медалей, всего было проведено 99 слушаний по подобным делам. Об этом в ходе заседания 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил руководитель соответствующей комиссии Денис Освальд.

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После разгоревшегося допинг-скандала с российскими легкоатлетами МОК инициировал перепроверку анализов Пекина-2008 и Лондона-2012.

Как отметил Освальд, «в Пекине было взято 1100 образцов, из них 106, то есть почти 10%, дали положительный результат, в то время как во время Олимпиады они были отрицательными».

«Мы провели всего 99 слушаний по этим делам, было только девять апелляций, и это отражает хорошую работу. Из них три уже были отклонены и шесть — на рассмотрении. Но мы уверены, что и их суд отклонит», — добавил глава комиссии, пояснив, что в основном были выявлены такие запрещенные вещества, как туринабол и станозолол.

Распределение по странам этих 99 случаев следующее: 37 дел заведено в отношении российских спортсменов, 16 — атлетов из Белоруссии, 12 — из Казахстана, 11 — из Украины, шесть — из Азербайджана, пять — из Турции. Четыре и меньше случаев выявлено у спортсменов из Армении, Молдавии, Китая, Кубы, Узбекистана, Испании, Грузии, Греции, Ямайки и Катара.

Основная часть допинг-дел пришлась на тяжелую атлетику — 49 и легкую атлетику — 46, еще восемь случаев выявлено в борьбе и один в боксе.
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Риди: WADA во многом не согласно с NADO, требующим отстранения России от Игр-2018

ЛИМА, 15 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) во многом не разделает позицию руководителей агентств — членов института Национальных антидопинговых организаций (NADO), которые требуют отстранения сборной России от Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом во время заседания 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме заявил глава WADA Крэйг Риди.
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