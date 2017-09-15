Спортсмены лишены 75 медалей Олимпиад 2008 и 2012 годов после перепроверки проб
ЛИМА, 15 сентября. /ТАСС/. По итогам перепроверки
допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов спортсмены были лишены 75 медалей, всего было проведено 99 слушаний по подобным делам. Об этом в ходе заседания 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил руководитель соответствующей комиссии Денис Освальд.
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Как отметил Освальд, «в Пекине было взято 1100 образцов, из них 106, то есть почти 10%, дали положительный результат, в то время как во время Олимпиады они были отрицательными».
«Мы провели всего 99 слушаний по этим делам, было только девять апелляций, и это отражает хорошую работу. Из них три уже были отклонены и шесть — на рассмотрении. Но мы уверены, что и их суд отклонит», — добавил глава комиссии, пояснив, что в основном были выявлены такие запрещенные вещества, как туринабол и станозолол.
Распределение по странам этих 99 случаев следующее: 37 дел заведено в отношении российских спортсменов, 16 — атлетов из Белоруссии, 12 — из Казахстана, 11 — из Украины, шесть — из Азербайджана, пять — из Турции. Четыре и меньше случаев выявлено у спортсменов из Армении, Молдавии, Китая, Кубы, Узбекистана, Испании, Грузии, Греции, Ямайки и Катара.
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