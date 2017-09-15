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15 сентября 2017, 18:43 | Олимпизм | ТАСС

Риди: WADA во многом не согласно с NADO, требующим отстранения России от Игр-2018

ЛИМА, 15 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) во многом не разделает позицию руководителей агентств — членов института Национальных антидопинговых организаций (NADO), которые требуют отстранения сборной России от Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом во время заседания 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме заявил глава WADA Крэйг Риди.

«Вы знаете, что WADA — это гибрид, национальные антидопинговые организации были созданы в разных странах, и они должны быть независимы. Комментарии, которые прозвучали со стороны группы NADO, делаются на фоне всей работы, которая осуществляется в России, а они смотрят назад вместо того, чтобы смотреть вперед, — сказал Риди. — Многое из того, о чем они говорят, не отражает позицию WADA, и этот вопрос будет рассмотрен на исполкоме WADA в Париже».

В среду британское издание Guardian опубликовало заявление руководителей 17 антидопинговых агентств, входящих в NADO, в котором они призвали МОК отстранить Россию от участия в Играх-2018 из-за допинг-скандала.
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