Риди: WADA во многом не согласно с NADO, требующим отстранения России от Игр-2018

«Вы знаете, что WADA — это гибрид, национальные антидопинговые организации были созданы в разных странах, и они должны быть независимы. Комментарии, которые прозвучали со стороны группы NADO, делаются на фоне всей работы, которая осуществляется в России, а они смотрят назад вместо того, чтобы смотреть вперед, — сказал Риди. — Многое из того, о чем они говорят, не отражает позицию WADA, и этот вопрос будет рассмотрен на исполкоме WADA в Париже».

В среду британское издание Guardian опубликовало заявление руководителей 17 антидопинговых агентств, входящих в NADO, в котором они призвали МОК отстранить Россию от участия в Играх-2018 из-за допинг-скандала.