113 атлетов представят Казахстан на Азиатских играх

Казахстан на этих соревнованиях представят 113 атлетов в 17 видах спорта. Об этом заявили представители национальной сборной на пресс-конференции в Алматы.

В числе спортсменов, которые будут защищать честь страны — чемпионка Олимпийских игр в Лондоне Ольга Рыпакова. Она примет участие в двух видах легкой атлетики. В торжественной обстановке именитая спортсменка передала государственный флаг Казахстана чемпиону республики по таэквондо Нурлану Мырзабаеву, который удостоен чести нести флаг на открытии Азиатских игр..



Ольга Рыпакова, чемпионка Олимпийских игр 2012 года:

— Это огромная честь представлять Казахстан на международных стартах и поэтому я знаю, что многие волнуются. Хочу пожелать, чтобы на этих соревнованиях все спортсмены показали себя только с лучшей стороны. Чтобы наш любимый флаг Казахстана поднимался как можно чаще на этих играх.