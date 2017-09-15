Роза Хутор разрешит занятия детей-инвалидов, если подтвердится безопасность методики
МОСКВА, 15 сен —
Р-Спорт. Руководство сочинского горного курорта «Роза Хутор» считает необходимым компетентное и профессиональное подтверждение того, что методика, которая реализуется руководителем Центра адаптивной физической культуры, спорта и туризма Андреем Баталовым на курорте не представляет угрозы для жизни и здоровья детей-инвалидов и не усугубляет их состояние, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе курорта.
Ранее Баталов на свой странице в Facebook написал, что «руководство “Роза Хутор” против физической реабилитации и катания на горных лыжах детей-инвалидов».
«С самого начала со стороны курорта неоднократно озвучивалась единственная просьба — о сертификации методики уполномоченным государственным органом. На сегодняшний день это остается основным и, по сути, единственным условием продолжения данной деятельности на “Роза Хутор”. Мы считаем, что необходимо компетентное и профессиональное подтверждение того, что реализуемая методика не представляет угрозы для жизни и здоровья
«Курорт “Роза Хутор” обязательно продолжит поддержку и реабилитацию
Также в
«Для этого в течение двух лет безвозмездно предоставлялось помещение в здании Горного приюта, учебные склоны и сезонные
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter