Роза Хутор разрешит занятия детей-инвалидов, если подтвердится безопасность методики

Ранее Баталов на свой странице в Facebook написал, что «руководство “Роза Хутор” против физической реабилитации и катания на горных лыжах детей-инвалидов».

«С самого начала со стороны курорта неоднократно озвучивалась единственная просьба — о сертификации методики уполномоченным государственным органом. На сегодняшний день это остается основным и, по сути, единственным условием продолжения данной деятельности на “Роза Хутор”. Мы считаем, что необходимо компетентное и профессиональное подтверждение того, что реализуемая методика не представляет угрозы для жизни и здоровья детей-инвалидов и не усугубляет их состояние», — сказали в пресс-службе.

«Курорт “Роза Хутор” обязательно продолжит поддержку и реабилитацию детей-инвалидов и намерен реализовывать эту программу с партнерами, имеющими соответствующую сертификацию», — добавил собеседник агентства.

Также в пресс-службе сообщили, что «несмотря на то, что официально утвержденной методики у Баталова не было, курортом была предоставлена возможность проведения занятий с небольшой группой детей (4−5 человек) на некоммерческой основе для доработки и совершенствования программы реабилитации».