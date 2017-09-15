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15 сентября 2017, 14:49 | Олимпизм | Р-Спорт

Роза Хутор разрешит занятия детей-инвалидов, если подтвердится безопасность методики

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт. Руководство сочинского горного курорта «Роза Хутор» считает необходимым компетентное и профессиональное подтверждение того, что методика, которая реализуется руководителем Центра адаптивной физической культуры, спорта и туризма Андреем Баталовым на курорте не представляет угрозы для жизни и здоровья детей-инвалидов и не усугубляет их состояние, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе курорта.

Ранее Баталов на свой странице в Facebook написал, что «руководство “Роза Хутор” против физической реабилитации и катания на горных лыжах детей-инвалидов».

«С самого начала со стороны курорта неоднократно озвучивалась единственная просьба — о сертификации методики уполномоченным государственным органом. На сегодняшний день это остается основным и, по сути, единственным условием продолжения данной деятельности на “Роза Хутор”. Мы считаем, что необходимо компетентное и профессиональное подтверждение того, что реализуемая методика не представляет угрозы для жизни и здоровья детей-инвалидов и не усугубляет их состояние», — сказали в пресс-службе.

«Курорт “Роза Хутор” обязательно продолжит поддержку и реабилитацию детей-инвалидов и намерен реализовывать эту программу с партнерами, имеющими соответствующую сертификацию», — добавил собеседник агентства.

Также в пресс-службе сообщили, что «несмотря на то, что официально утвержденной методики у Баталова не было, курортом была предоставлена возможность проведения занятий с небольшой группой детей (4−5 человек) на некоммерческой основе для доработки и совершенствования программы реабилитации».

«Для этого в течение двух лет безвозмездно предоставлялось помещение в здании Горного приюта, учебные склоны и сезонные ски-пассы. Еще одно помещение, площадью 211 кв.м. на территории горной Олимпийской деревни, для иной коммерческой деятельности ИП Баталов, было сдано в аренду по символической цене», — отметили в пресс-службе.
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