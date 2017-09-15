Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Оргкомитет «Пхёнчхан-2018» опубликовал расписание Олимпийских игр. Российские болельщики вправе надеяться, что если к нашей сборной со стороны МОК не будут применены дисциплинарные санкции и не вмешаются травмы, которые всегда невовремя, то с первого до последнего дня наша команда будет бороться за медали.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The official competition schedule for <a href="https://twitter.com/pyeongchang2018">@pyeongchang2018</a> is out! <a href="https://twitter.com/hashtag/PyeongChang2018?src=hash">#PyeongChang2018</a> <br><br>??? <a href="https://t.co/tadMUUQTpS">https://t.co/tadMUUQTpS</a> <a href="https://t.co/3ordlJH9jn">pic.twitter.com/3ordlJH9jn</a></p>— Olympic Channel (@olympicchannel) <a href="https://twitter.com/olympicchannel/status/908265472847699968">14 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Говорить о каких-то раскладах, не зная даже состав команды, не совсем правильно. Но есть постоянные величины — спортсмены, за которыми будут следить всегда и на которых всегда будут надеяться. Когда будут завоёвывать медали Антон Шипулин, Евгения Медведева и Сергей Устюгов, какой день для сборной России станет самым удачным, и чем всё закончится?

102 комплекта за 16 дней

Для начала — чем всё начнётся. Первые медали Игр-2018 будут разыграны 10 февраля. В этот день состоится женский спринт в биатлоне, в шорт-треке мужчины определят чемпиона на дистанции 1500 м, конькобежки разыграют награды на дистанции 3000 м, в лыжных гонках состоится женский скиатлон, а в прыжках с трамплина за награды поборются мужчины. Лучше бы в биатлоне вместо женского спринта был мужской, тогда Олимпиада сразу взяла бы низкий старт, но уж что есть.



В плане медалей перспективы только в шорт-треке. Либо Виктор Ан, которому придётся выдержать колоссальное давление некогда родных трибун, либо Семён Елистратов. Если будут медали в лыжах и биатлоне, значит, произошло какое-то чудо. Но уже во второй день, когда в борьбу вступят Антон Шипулин, Сергей Устюгов и саночники Семён Павличенко с Романом Репиловым, будет намного веселее.

Завершится всё 25 февраля лыжным марафоном у мужчин и финалом хоккейного турнира. Хотелось бы полный подиум российский лыжников как в Сочи и первые в этом тысячелетии медали хоккеистов. Игроков из НХЛ не будет, а потому шансы наших выше, чем на предыдущих Олимпиадах.

Самый лучший день

В какие дни у сборной России будет больше всего медалей? Любые медали будут успехом, и не надо оглядываться на домашнюю Олимпиаду и говорить что-то про опущенную планку. 12 февраля в биатлоне пройдут два пасьюта и будут определены медалисты в командном турнире фигуристов. Вполне возможны сразу три награды.



Такое же количество наград у сборной России может быть и 13 февраля, когда в лыжных гонках состоится индивидуальный спринт, конькобежцы побьются за награды на дистанции 1500 м, в кёрлинге впервые в истории определятся медалисты в дабл-миксте, где наша команда будет одним из фаворитов, и комплект медалей разыграют саночницы.

Больше трёх медалей в один день российские спортсмены вряд ли завоюют. Скорее, будут дни, когда рассчитывать почти не на что. Например, 14 февраля, когда медали будут разыграны в тех дисциплинах, где помочь россиянам может только случай или неудачи соперников.

Шипулин, Устюгов и Медведева

В России традиционно главное внимание будет приковано к биатлону, лыжным гонкам и фигурному катанию. В этих видах в нашей команде есть суперзвёзды, которые без медалей при отсутствии форс-мажора не останутся.