Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде
Расписание Олимпиады-2018: когда Шипулин, Медведева и Устюгов будут брать медали и громить соперников.
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Оргкомитет «Пхёнчхан-2018» опубликовал расписание Олимпийских игр. Российские болельщики вправе надеяться, что если к нашей сборной со стороны МОК не будут применены дисциплинарные санкции и не вмешаются травмы, которые всегда невовремя, то с первого до последнего дня наша команда будет бороться за медали.
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102 комплекта за 16 дней
Для начала — чем всё начнётся. Первые медали Игр-2018 будут разыграны 10 февраля. В этот день состоится женский спринт в биатлоне, в
В плане медалей перспективы только в
Завершится всё 25 февраля лыжным марафоном у мужчин и финалом хоккейного турнира. Хотелось бы полный подиум российский лыжников как в Сочи и первые в этом тысячелетии медали хоккеистов. Игроков из НХЛ не будет, а потому шансы наших выше, чем на предыдущих Олимпиадах.
Самый лучший день
В какие дни у сборной России будет больше всего медалей? Любые медали будут успехом, и не надо оглядываться на домашнюю Олимпиаду и говорить
Такое же количество наград у сборной России может быть и 13 февраля, когда в лыжных гонках состоится индивидуальный спринт, конькобежцы побьются за награды на дистанции 1500 м, в кёрлинге впервые в истории определятся медалисты в
Больше трёх медалей в один день российские спортсмены вряд ли завоюют. Скорее, будут дни, когда рассчитывать почти не на что. Например, 14 февраля, когда медали будут разыграны в тех дисциплинах, где помочь россиянам может только случай или неудачи соперников.
Шипулин, Устюгов и Медведева
В России традиционно главное внимание будет приковано к биатлону, лыжным гонкам и фигурному катанию. В этих видах в нашей команде есть суперзвёзды, которые без медалей при отсутствии
Наибольшие шансы у Антона Шипулина взять личную золотую медаль 12 февраля в пасьюте и 18 февраля в
Лыжник Сергей Устюгов после феноменального прошлого сезона рассчитывает повторить успех и в Пхёнчхане. Наиболее высоки шансы Устюгова в личном (13 февраля) и командном (21 февраля) спринте, а также в скиатлоне (11 февраля). Если он сможет побороться за награды в «разделке» и классическом марафоне — будет здорово. А от мужской команды в боевом составе можно ждать борьбы за золото в эстафете (18 февраля).
В фигурном катании «наше всё» Евгения Медведева покажет произвольную программу 23 февраля, когда в России будет выходной. Организаторы словно специально подгадали. В фигурном катании у россиян есть ещё шансы в командном турнире (12 февраля) и у парников (15 февраля). У мужчин и танцевальных дуэтов таких шансов нет, и данном случае очень бы хотелось ошибиться.
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