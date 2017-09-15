МВД РФ зарегистрировало одно связанное с допингом преступление за I полугодие 2017 г

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В августе Свищев обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву, а также к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с просьбой предоставить информацию о количестве лиц, привлеченных к ответственности за нарушение антидопинговых правил за период, прошедший после принятия законов, ужесточающих наказание за использование в спорте запрещенных препаратов.

Федеральным законом от ноября 2016 года введена уголовная ответственность за склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине или другим специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (статья 230.1), а также за использование в отношении спортсмена независимо от его согласия тренером, специалистом по спортивной медицине или другим специалистом в области физической культуры и спорта субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, за исключением случая, когда в соответствии с российским законодательством это не является нарушением антидопингового правила (статья 230.2).

«Сообщаем, что за период с 2016 года по первое полугодие 2017 года по указанным статьям Уголовного кодекса РФ не выявлено ни одного лица, совершившего указанные преступления», — говорится в ответе МВД РФ за подписью замминистра Александра Махонова. Текст ответа приводит пресс-служба Свищева.

«Одновременно сообщаем, что за первое полугодие 2017 года зарегистрировано одно преступление сотрудниками полиции МВД по Чувашской республике по статье 230.2 УК РФ», — отмечается документе.