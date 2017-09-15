МВД РФ зарегистрировало одно связанное с допингом преступление за I полугодие 2017 г
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Полиция за первое полугодие 2017 года зарегистрировала лишь одно преступление, связанное с использованием допинга, следует из ответа замглавы МВД РФ на запрос члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева (ЛДПР).
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В августе Свищев обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву, а также к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с просьбой предоставить информацию о количестве лиц, привлеченных к ответственности за нарушение антидопинговых правил за период, прошедший после принятия законов, ужесточающих наказание за использование в спорте запрещенных препаратов.
Федеральным законом от ноября 2016 года введена уголовная ответственность за склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине или другим специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (статья 230.1), а также за использование в отношении спортсмена независимо от его согласия тренером, специалистом по спортивной медицине или другим специалистом в области физической культуры и спорта субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, за исключением случая, когда в соответствии с российским законодательством это не является нарушением антидопингового правила (статья 230.2).
«Сообщаем, что за период с 2016 года по первое полугодие 2017 года по указанным статьям Уголовного кодекса РФ не выявлено ни одного лица, совершившего указанные преступления», — говорится в ответе МВД РФ за подписью замминистра Александра Махонова. Текст ответа приводит
«Одновременно сообщаем, что за первое полугодие 2017 года зарегистрировано одно преступление сотрудниками полиции МВД по Чувашской республике по статье 230.2 УК РФ», — отмечается документе.
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