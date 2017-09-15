Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/31017204/
15 сентября 2017, 14:07 | Олимпизм | Р-Спорт

МВД РФ зарегистрировало одно связанное с допингом преступление за I полугодие 2017 г

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Полиция за первое полугодие 2017 года зарегистрировала лишь одно преступление, связанное с использованием допинга, следует из ответа замглавы МВД РФ на запрос члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева (ЛДПР).

<em>МОСКВА 15 <span class=error>сен</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Полиция за первое полугодие 2017 года зарегистрировала лишь одно преступление связанное с использованием допинга следует из ответа <span class=error>замглавы</span> МВД РФ на запрос члена комитета <span class=error>Госдумы</span> по физической культуре спорту туризму и делам молодежи Дмитрия <span class=error>Свищева</span> (<span class=error>ЛДПР</span>). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В августе Свищев обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву, а также к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с просьбой предоставить информацию о количестве лиц, привлеченных к ответственности за нарушение антидопинговых правил за период, прошедший после принятия законов, ужесточающих наказание за использование в спорте запрещенных препаратов.

Федеральным законом от ноября 2016 года введена уголовная ответственность за склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине или другим специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (статья 230.1), а также за использование в отношении спортсмена независимо от его согласия тренером, специалистом по спортивной медицине или другим специалистом в области физической культуры и спорта субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, за исключением случая, когда в соответствии с российским законодательством это не является нарушением антидопингового правила (статья 230.2).

«Сообщаем, что за период с 2016 года по первое полугодие 2017 года по указанным статьям Уголовного кодекса РФ не выявлено ни одного лица, совершившего указанные преступления», — говорится в ответе МВД РФ за подписью замминистра Александра Махонова. Текст ответа приводит пресс-служба Свищева.

«Одновременно сообщаем, что за первое полугодие 2017 года зарегистрировано одно преступление сотрудниками полиции МВД по Чувашской республике по статье 230.2 УК РФ», — отмечается документе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Еще 7 новостей  Все новости
12 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Горячий оракул: лучшие ягодицы Бразилии предскажут результаты ЧМ-2018

Свадьба гимнастки Мамун и пловца Сухорукова. Фото