Член МОК: Спортивное движение в Сирии остается живым, несмотря на вооруженный конфликт

«Спорт в стране находится на хорошем уровне, наши спортсмены участвуют во всех международных турнирах. На прошлой неделе прошел матч в рамках квалификации к чемпионату мира по футболу в России. В целом, спортивное движение в Сирии остается живым, несмотря на вооруженный конфликт. Спортивные объекты, стадионы и залы находятся в хорошем состоянии, они позволяют проводить ежедневные тренировки», — сказал Мудаллал.

«Если наша сборная попадет на чемпионат мира по футболу, это будет большой праздник», — отметил собеседник агентства.

Сборная Сирии по футболу по причине вооруженного конфликта проведет в Малайзии домашнюю встречу двухматчевого противостояния с командой Австралии за право продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира 2018 года в России. Встреча пройдет 5 октября в городе Мелакка.

Ответный матч с командой Австрии сирийские футболисты проведут в Сиднее 10 октября. Сборная Сирии все домашние матчи квалификации чемпионата мира проводила в Малайзии, так как Международная федерация футбола запретила команде играть в Сирии.