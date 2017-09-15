Глава МПК уверен в сохранении прогресса на пути к восстановлению паралимпизма России
ЛИМА, 15 сентября. /ТАСС/. Новый глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс уверен, что в вопросе восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР) и дальше будет присутствовать прогресс. Об этом он заявил журналистам на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме.
6 сентября МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР, однако российские спортсмены, представляющие биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноуборд, допущены в нейтральном статусе к соревнованиям, на которых они могут завоевать лицензии для участия в Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.
«Остается еще несколько ключевых пунктов, включая решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства в ноябре. Но мы очень обнадежены тем, что было сделано Паралимпийским комитетом России. Мы уверены, что прогресс продолжится», — сказал Парсонс.
Гарантированно допуск к Играм, которые пройдут в марте следующего года, россияне получат в случае полного восстановления членства ПКР, которое было приостановлено после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте.
Парсонс был избран президентом МПК 8 сентября на генеральной ассамблее организации в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter