Глава комиссии спортсменов МОК: «Чистые» российские атлеты должны выступить на ОИ-2018

В среду британское издание Guardian опубликовало заявление руководителей 17 антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO). Они призвали МОК отстранить Россию от участия в Играх-2018 из-за допинг-скандала.

«Мы сейчас ждем результатов [расследования]. Худшее, что может случиться — если от соревнований будут отстранены абсолютно “чистые” спортсмены, вот почему это расследование так важно. И с приближением Олимпийских игр в Пхенчхане мы все больше обращаем внимание на сроки, чтобы понимать перспективу. Но в любом случае “чистые” спортсмены должны получить возможность соревноваться», — сказала Руджеро, комментируя возможное отстранение сборной России от участия в предстоящих Играх.