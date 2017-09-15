Глава комиссии спортсменов МОК: «Чистые» российские атлеты должны выступить на ОИ-2018
ЛИМА, 15 сентября. /ТАСС/. «Чистые» российские спортсмены должны получить возможность выступить на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Такое мнение на
пресс-конференции высказала глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро.
В среду британское издание Guardian опубликовало заявление руководителей 17 антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO). Они призвали МОК отстранить Россию от участия в Играх-2018
«Мы сейчас ждем результатов [расследования]. Худшее, что может случиться — если от соревнований будут отстранены абсолютно “чистые” спортсмены, вот почему это расследование так важно. И с приближением Олимпийских игр в Пхенчхане мы все больше обращаем внимание на сроки, чтобы понимать перспективу. Но в любом случае “чистые” спортсмены должны получить возможность соревноваться», — сказала Руджеро, комментируя возможное отстранение сборной России от участия в предстоящих Играх.
Две комиссии МОК на основе доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном ведут собственное расследование. Одной руководит швейцарец Денис Освальд, она занимается исследованием
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