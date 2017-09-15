Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/31011819/
15 сентября 2017, 7:55 | Олимпизм | ТАСС

ПКР поздравил Парсонса с избранием на пост главы Международного паралимпийского комитета

ЛИМА, 15 сентября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) поздравил бразильца Эндрю Парсонса с избранием на пост главы Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом журналистам сообщил сам Парсонс.

<em>ЛИМА 15 сентября. /ТАСС/. </em>Паралимпийский комитет России (<span class=error>ПКР</span>) поздравил бразильца <span class=error>Эндрю</span> <span class=error>Парсонса</span> с избранием на пост главы Международного паралимпийского комитета (<span class=error>МПК</span>). Об этом журналистам сообщил сам <span class=error>Парсонс</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Парсонс был избран президентом МПК 8 сентября на генеральной ассамблее организации в Абу-Даби (ОАЭ). На этом посту он сменил 67-летнего британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.

«Я получил несколько писем с поздравлениями. Считаю президента и вице-президентов ПКР своими хорошим друзьями. Они также присоединились к поздравлениям, и я поблагодарил их за теплые слова», — сказал Парсонс.

«Мы поддерживаем деловые контакты на постоянной основе, в том числе рабочая комиссия МПК, [занимающаяся вопросом восстановления ПКР]», — добавил он.

6 сентября МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР, однако российские спортсмены, представляющие биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноуборд, допущены в нейтральном статусе к соревнованиям, на которых они могут завоевать лицензии для участия в Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

Гарантированно допуск к Играм, которые пройдут в марте следующего года, россияне получат в случае полного восстановления членства ПКР, которое было приостановлено после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

НОАК надеется, что WADA вынесет справедливое решение по остальным российским спортсменам

НОАК надеется, что WADA вынесет справедливое решение по остальным российским спортсменам

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) выразила надежду, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесет справедливое решение в отношении остальных российских спортсменов, фигурирующих в докладе независимой комиссии WADA под руководством профессора Ричарда Макларена. Об этом ТАСС рассказал глава НОАК Виталий Смирнов.
Еще 7 новостей  Все новости

Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде

Глава комиссии спортсменов МОК: "чистые" российские атлеты должны выступить на ОИ-2018

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Глава МПК уверен в сохранении прогресса на пути к восстановлению паралимпизма России