Россию предлагают лишить флага и не пустить в Пхенчхан

Допинговая сага становится настолько предсказуемой, что уже даже скучно. За позитивной серией тут же следует месть «отрицательных персонажей». Накануне Россия радовалась свидетельству о том, что 95 из 96 спортсменов, обвиненных на основании доклада Макларена, на самом деле, были признаны невиновными за отсутствием доказательств. И уже на следующий день заявлением разразилась Ассоциация национальных антидопинговых агентств. Мол, русские все равно виноваты, и не пускайте их в Пхенчхан, несмотря ни на что! Все это напоминает формат ток-шоу, чем работу серьезных людей.

«СОМНЕВАЕМСЯ, ЧТО ОЛИМПИАДА-2018 БУДЕТ «ЧИСТОЙ»

Ассоциация национальных антидопинговых агентств известна своей особой «любовью» к России. Например, 22 августа этого года она выпустила заявление, в котором призывала МОК серьезно отнестись к расследованию темы российского допинга, а по итогам наказать Россию как финансово, так и отстранением от Олимпийских игр. И вот INADO поднимает ровно ту же тему вновь. Формально поводом стала встреча организации в американском Колорадо. Причем, в ней принимали участие информаторы по нашей теме — бывшая бегунья Юлия Степанова с мужем Виталием.

— МОК следует прекратить тянуть резину и немедленно предпринять конкретные действия, — говорится в последнем заявлении. — Тот факт, что доказательств для расследования в отношении отдельных российских спортсменов не хватает, представляет явную опасность для чистых спортсменов мира на Олимпийских играх-2018. Мы серьезно сомневаемся, что Олимпиада-2018 будет «чистой», из-за незавершенного расследования по свидетельствам о массовом употреблении допинга российскими спортсменами на Играх в Сочи, а также из-за неполных данных по тестированию российских спортсменов за последние четыре года.

Чтобы «не тянуть резину», INADO предлагает МОК перейти к конкретным действиям. А именно, приостановить признание Олимпийского комитета России и забрать флаг у нашей команды. Против допуска отдельных спортсменов, но под нейтральным флагом и после тщательного допинг-тестирования, организация благосклонно не возражает. На том и спасибо — радует, что речи о тотальном бане уже не ведут даже самые рьяные наши противники.

Напомним, что накануне в прессу попало внутреннее письмо от Всемирного антидопингового агентства в адрес международных федераций. Там говорилось о том, что имеющихся доказательств против 95 из 96 российских спортсменов недостаточно, чтобы говорить об их вине в допинговых нарушениях. Соответственно, все эти люди были оправданы, несмотря даже на то, что их имена упоминаются в докладе Макларена. И федерациям стоит сто раз подумать, прежде чем применять реальные санкции в будущем, так как аргументов против России категорически не хватает.

Это письмо вызвало ликование в стане российских болельщиков и даже чиновников. По нашей логике, нет доказательств — значит, нет и вины. По логике INADO и его сторонников, нет доказательств — значит, русские их хорошо спрятали. Вина наших спортсменов и страны в целом сомнению не подвергается. Утечка письма из ВАДА, очевидно, заставила INADO забеспокоиться. Как это так, мол, что творится — русских не хотят наказывать, потому что доказательств мало! Значит, надо лучше искать!

ПРОФСОЮЗ ИЛИ ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ

На вопрос, а что же такое INADO, наверняка не ответит никто из болельщиков и даже мало кто из чиновников. Эта организация прославилась за последний год исключительно нападками на Россию. Не допускать, дисквалифицировать и гнать поганой метлой — все эти призывы позволили INADO войти в поле зрения мировых информационных агентств и превратиться в грозную силу. Многие считают ее даже не слабее ВАДА, или чуть ли не ее руководителем.

На самом деле, INADO скорее похожа на закрытый клуб. На данный момент, туда входят 67 национальных антидопинговых агентств — то есть меньше половины от всех существующих. В число лидеров входят агентства США, Канады, Великобритании. Существует организация всего пять лет и финансируется из членских взносов, а также ежегодной помощи ВАДА.

Формально INADO создавалась для обмена опытом и решения технических вопросов. И до последнего года именно этим она и занималась. Но тут возникла российская тема, а одновременно стремление получить финансовые и репутационные бонусы. Причем INADO не является участником процесса расследования. Его представители не входят в состав ни одной комиссии, они не участвуют во встречах и даже в переписке. Соответственно, и заявления INADO, несмотря на всю жесткость, вряд ли будут иметь последствия. Это скорее пиар и создание настроения в обществе, чем реальный призыв к действиям.