Пан Ги Мун стал председателем комиссии по этике МОК

Пан Ги Мун — восьмой генеральный секретарь ООН, он занимал эту должность с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года, сменив на этом посту Кофи Аннана.

«Для меня большая честь и привилегия работать председателем комиссии по этике МОК. Я беру на себя эту серьезную ответственность, — сказал Пан Ги Мун. — Я полагаю, что этика необходима для успешной работы любой организации, вот почему я делал все, чтобы повышать культуру и этику в ООН».

«Я заверяю вас, что смогу внести существенную лепту в работу МОК, работая совместно с членами комиссии по этике. И вместе с тем буду служить международному сообществу», — добавил он.

Пан Ги Мун, который являлся единственным кандидатом на пост председателя комиссии по этике МОК, был поддержан большинством членов МОК, за него отдали голоса 73 человека, четверо высказались против, 5 — воздержались.

Он будет занимать этот пост как минимум до 2021 года.