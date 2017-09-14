Антидопинговые агентства 17 стран призвали отстранить Россию от Олимпиады

Среди подписавших призыв — представители США, Канады и Великобритании, сообщает The Guardian.

Цитата В настоящее время невозможно провести тщательное расследование употребления запрещенных препаратов российскими спортсменами. Из-за этого на Играх-2018 в Пхенчхане может возникнуть опасность для «чистых» атлетов.

«Существует огромное количество улик, косвенно доказывающих, что российские спортсмены применяли допинг на Олимпиаде-2014 в Сочи, но полного расследования до сих не проведено. Из-за этого “чистота” Игр в Пхенчхане находится под угрозой. Также нас беспокоит тот факт, что за последние четыре года российские спортсмены прошли недостаточное количество допинг-тестов», — говорится в обращении.



Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена подготовила два доклада, посвященных допингу в России. Первый вышел 18 июля 2016 года, второй — 9 декабря того же года. Канадский специалист утверждал, что в России существует допинговая система, которая затрагивает многие виды спорта и поддерживается на государственном уровне. По его словам, благодаря этой системе сборной России удалось на Олимпиаде в Сочи подменить множество допинг-проб и скрыть случаи употребления допинга российскими спортсменами, в том числе речь шла и о призерах Олимпиады.