Guardian: Главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018
ТАСС, 14 сентября. Национальные антидопинговые агентства ряда стран выступили за отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане
из-за допинг-скандала.
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Об этом говорится в совместном заявлении руководителей 17 антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO), которое опубликовало британское издание Guardian.
Совместное заявление было сделано по итогам встречи членов NADO, прошедшей в Денвере (штат Колорадо, США). Среди участников встречи были руководители антидопинговых организаций США, Великобритании и Канады.
«Невозможность провести полное и тщательное расследование по делу об употреблении допинга российскими спортсменами создает опасность для “чистых” атлетов на Играх-2018, — говорится в заявлении. — У нас есть серьезные сомнения, что Олимпиада-2018 будет “чистой”
Члены NADO в целом не против выступления ряда россиян на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, но при тщательном
Доклад Макларена
В 2016 году канадский юрист Ричард Макларен возглавил специально созданную комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию обвинений, выдвинутых бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который заявил о фальсификации
По итогам расследования были опубликованы две части доклада, одна из них была представлена накануне Олимпийских игр в
Исполком WADA на основе первой части доклада рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. МОК принял во внимание положения доклада, однако не стал отстранять всю олимпийскую сборную России от участия в Играх 2016 года, переадресовав решение об участии россиян в соревнованиях международным федерациям по видам спорта. Тем не менее, российская команда была представлена на ОИ-2016 в усеченном составе. В свою очередь, МПК не допустил российскую сборную к участию в Паралимпиаде-2016 целиком.
После выхода второй части доклада члены NADO в январе 2017 года потребовали отстранить россиян от участия во всех международных соревнованиях.
В среду глава WADA Крейг Риди сообщил ТАСС, что агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Макларена.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.
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