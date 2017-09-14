Как Сочи помог Парижу и Лос-Анджелесу
Накануне поздно вечером на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в городе Лима были подписаны контракты, согласно которым Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, а 2028 года — в
Лос-Анджелесе.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Впервые членам МОК не пришлось даже голосовать, так как эти города были единственными кандидатами.
Момент, когда бывший президент МОК Жак Рогге открыл конверт и достал табличку с напечатанными буквами SOCHI, стал одним из самых знаковых для отечественного спорта. Даже самые опытные члены заявки «Сочи-2014» признавались впоследствии, что до последних секунд не были уверены в победе.
В случае с Парижем и
Что же это было в Лиме: начало конца олимпийского движения, или
НЕЛЬЗЯ В ОГОНЬ ПОДЛИВАТЬ БЕНЗИН
Как ни странно, но в безальтернативном выборе Парижа и
Томас Бах неоднократно повторял, что не хотел бы превращения Олимпиады в крайне дорогостоящий и громоздкий проект. Тем не менее, именно к этому все стремительно и шло. Даже просто подача заявки стоит городу и стране огромных организационных и финансовых издержек. При этом никто не гарантирует, что заявка окажется успешной. Например, тот же Париж претендовал на право принять Игры уже трижды. И если бы попытка оказалась неудачной и в этот раз, власти Франции точно бы отказались от этой затеи. В конце концов, стоимость неудачных заявок стала уже сравнима со стоимостью организации Олимпиады.
Предыдущая Олимпиада в
Собственно, это и заставило МОК изменить политику. Экзотика и расширение географии — это, конечно, здорово, но в разумных пределах. Еще одной такой Олимпиады, как бразильская, быть не должно. Когда стало ясно, что на следующие летние Игры 2024 года претендуют Париж и
Было только одно «но». В случае поражения, Париж бы наверняка сошел с дистанции и на Игры-2028 претендовать не стал. А терять этот город Томасу Баху очень не хотелось. Плюс коррупционный скандал вокруг выборов Рио, в котором оказались замешаны сразу несколько членов МОК… Устраивать в такой ситуации новые выборы, да еще между столь сильными кандидатами, значило подлить в пожар бензина, вместо того, чтобы попытаться его потушить. Так Бах и пришел к мысли, что стоит пойти на беспрецедентное решение и выборы вовсе отменить. В конце концов, в июле он созвал внеочередную сессию, которая и узаконила это решение.
В конце концов, МОК — независимая общественная организация. Ну и что, что ранее его главный закон, Олимпийская хартия, не предусматривала, чтобы право проведения Олимпиады давали на 11 лет вперед (!), да еще на безальтернативной основе? Собираем сессию, пересматриваем Хартию, и все становится вполне законно. Жаль, что Бах и его иностранные коллеги ничего не слышали про российкую поговорку «закон, что дышло…».
БЮРОКРАТЫ ПРОТИВ ХИПСТЕРОВ
Глобально, надо признать, решение отдать две Олимпиады Парижу и
Хотя сам процесс «победы» Парижа и
— Возможно, это как раз то, что заставляет Томаса Баха вставать из кровати по утрам. Но остальному миру все это мало интересно, — подметили коллеги из портала Inside the Games.
Каждый уходящий со сцены спикер долго и тепло приветствовал следующего. В целом, если судить по трансляции, в каждой из заявок первые лица больше обнимались, чем говорили по существу. Об «огромном» интересе к происходящему, в частности, в США, как нельзя лучше сказало количество местных журналистов. До Лимы доехали целых два СМИ — новостное агентство AP и New York Times. Причем последних, очевидно, новости о российском допинге будут интересовать не меньше, чем выборы столицы Игр. А вот, например, представителей Los Angeles Times в Перу не было. Действительно, что там делать, если все решено заранее?
ХОРОШИЙ ВЫБОР ДЛЯ РОССИИ
Что касается России, хочется надеяться, что уж к 2024 году все последствия допинговой смуты останутся позади, и мы не будем перед каждыми Играми трястись в ожидании, допустят нас туда или нет.
Париж — прекрасное место для потенциальных российских побед. Туда удобно добираться, не надо думать о временной и климатической адаптации. Большинство наших спортсменов в этом городе регулярно выступают и прекрасно знакомы со спортивными объектами. Наверняка будет прекрасная организация, и бразильский кошмар с многочасовыми поездками на автобусе не повторится. Вряд ли будет аномально жарко, то есть нивелируется преимущество более привычных к таким условиям африканцев.
До Лос-Анджелеса-2028 еще слишком далеко, чтобы загадывать всерьез. Будущие участники этих Игр сейчас только делают в спорте первые шаги. Но и там все должно быть ярко и празднично. Главное, повторимся, туда добраться без скандалов, бойкотов и прочих неприятностей.
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