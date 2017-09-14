Тройная победа: Париж и Лос-Анджелес вновь стали олимпийскими столицами

Решение определить хозяев сразу двух летних Олимпийских игр было принято на 131-й сессии МОК, которая проходит в Лиме. Все 80 членов организации, имевшие право голоса, поддержали заявки городов путем нестандартной для олимпийского движения процедуры выбора столиц Игр.

Париж и Лос-Анджелес, которые изначально наравне с тремя другими кандидатами были конкурентами в борьбе за Олимпийские игры 2024 года, впоследствии остались единственными претендентами на организацию соревнований. Будапешт и Гамбург не сумели заручиться поддержкой своих жителей, а Рим отказался от борьбы по финансовым причинам. При классическом варианте развития событий один город — Париж или Лос-Анджелес — должен был проиграть в борьбе за Игры 2024 года. При этом не факт, что через два года проигравший вновь согласился бы начать заявочную кампанию.

В условиях, когда жители на референдумах не поддерживают проведение Олимпийских игр в своих городах, когда строительство современной спортивной инфраструктуры требует огромных финансовых вложений, МОК посчитал непозволительной роскошью отказаться от одного из городов, которые входят в число наиболее приспособленных для проведения крупных спортивных турниров.

Именно по этой причине МОК в июле собрал внеочередную сессию, на которой была достигнута предварительная договоренность о распределении Игр между Парижем и Лос-Анджелесом. Именно тогда президент МОК Томас Бах произнес ставшее знаменитым «win-win-win» (победа-победа-победа), что означало выгоду, которую получали все заинтересованные стороны: МОК и два заявочных комитета.

Отсутствие проблем

Такое решение лишило сессию МОК в перуанской столице главной интриги, однако гарантировало организации спокойное будущее. Особенно сейчас, когда в ее адрес постоянно летят критические стрелы. Не успели еще затихнуть допинговые скандалы, как МОК столкнулся с новой проблемой — возможным подкупом его членами голосов при выборе Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Плюс разгоревшийся конфликт на Корейском полуострове, который ставит под вопрос безопасность проведения в феврале зимних Игр в Пхенчхане.

Выбор Парижа и Лос-Анджелеса на фоне всех этих проблем — островок стабильности для МОК. Членов организации не будут подозревать в коррупции (поскольку выборы прошли на безальтернативной основе), обвинять в неразумных тратах, отсутствии стратегии использования спортивных объектов после Олимпиад.

«Это исторический и очень счастливый момент для всех, — сказал Бах. — Для двух городов, которые получили право организовать Олимпийские игры, для МОК и для всех спортсменов в мире, которые получили два лучших варианта для проведения Олимпийских игр в 2024 и 2028 годах, которые соответствуют нашей олимпийской программе Agenda-2020 (стратегия развития олимпийского движения — прим. ТАСС)».

Довольными остались и делегации заявочных комитетов, которые на сессии возглавляли мэры обоих городов. Именно они стояли рядом с Бахом во время голосования, проведенного путем простого поднятия рук членами олимпийского комитета.

Решение МОК прокомментировал и президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы только что узнали хорошие новости, и я хотел бы порадоваться вместе с вами, — сказал Макрон. — Это наша победа, в течение следующих семи лет будет открываться новая страница, нужно мобилизовать всю страну, все спортивные федерации».

Пожалуй, единственной серьезной проблемой может стать только вопрос безопасности Игр-2024, поскольку Париж, как и другие французские города, становился местом террористических атак. Однако Бах пока не спешит драматизировать ситуацию. «Вопрос безопасности всегда является одним из самых важных при организации Олимпийских игр, но кто может сказать сейчас, какая ситуация будет через семь лет? Поэтому пока важно понимать, что организационные комитеты осознают эти вызовы», — сказал глава МОК.

Конкуренция может вернуться

Нынешняя ситуация не первая в истории олимпийского движения, когда столицы сразу двух Олимпиад определяются одновременно. В 1921 году подобным образом Париж и Амстердам стали столицами Игр 1924 и 1928 годов соответственно. Похожая ситуация произошла в конце 70-х, когда на проведение Олимпиады-1980 претендовали Москва и Лос-Анджелес. Столица СССР в итоге победила в голосовании за право принять Игры-1980, а Лос-Анджелес из-за отказа Тегерана остался единственным кандидатом на проведение ОИ-1984.

Каждый из городов будет принимать Олимпиаду в третий раз. Французская столица была хозяйкой Игр 1900 и 1924 годов, Лос-Анджелес — 1932 и 1984 годов.

После прецедента возникает вопрос, использует ли МОК этот же принцип при выборе зимних Игр 2026 года. Потенциальными претендентами на их проведение являются Сьон (Швейцария), Лиллехаммер (Норвегия), Калгари (Канада) и Инсбрук (Австрия).

«Никто не говорит, что и дальше будут применяться подобные схемы выбора сразу двух столиц на две предстоящие Олимпиады, все зависит от конкретной ситуации, — прокомментировал решение глава Олимпийского комитета России, член МОК Александр Жуков. — В данном случае получилось, что было всего два очень сильных кандидата. В интересах олимпийского движения, чтобы сильные города могли провести хорошие Игры. Но это совершенно не означает, что на Игры 2026 года не может выдвинуться несколько кандидатов, и тогда обычная конкурсная процедура будет полностью восстановлена».

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио, зимние Игры 2022 года примет Пекин.