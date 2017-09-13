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13 сентября 2017, 23:44 | Олимпизм | ТАСС

Бах: Говорить о безопасности при проведении Игр-2024 в Париже пока преждевременно

ЛИМА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Рассуждать на тему создания действенной системы безопасности во время Олимпийских игр 2024 года в Париже пока преждевременно, поскольку за семь лет ситуация в мире может серьезно измениться. Об этом на пресс-конференции, посвященной выбору Парижа столицей Игр, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

В среду члены МОК во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести Олимпиады 2024 и 2028 годов соответственно.

«Вопрос безопасности всегда является одним из самых важных при организации Олимпийских игр. Но кто может сказать сейчас, какая ситуация будет через семь лет? Никто. Поэтому пока важно понимать, что организационные комитеты осознают эти вызовы», — сказал Бах.

«Мы будем отстаивать свои принципы и не намерены сдаваться перед терроризмом», — отметил президент МОК.
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Бубка: Выбор Парижа и Лос-Анджелеса столицами ОИ является важным и умным решением

Бубка: Выбор Парижа и Лос-Анджелеса столицами ОИ является важным и умным решением

ЛИМА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Одновременный выбор Парижа столицей Олимпиады 2024 года и Лос-Анджелеса столицей Игр-2028 является умным и важным решением, которое пойдет на пользу всему олимпийскому движению. Об этом журналистам заявил олимпийский чемпион по прыжкам с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Сергей Бубка.
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