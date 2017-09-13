Бах: Говорить о безопасности при проведении Игр-2024 в Париже пока преждевременно

В среду члены МОК во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести Олимпиады 2024 и 2028 годов соответственно.

«Вопрос безопасности всегда является одним из самых важных при организации Олимпийских игр. Но кто может сказать сейчас, какая ситуация будет через семь лет? Никто. Поэтому пока важно понимать, что организационные комитеты осознают эти вызовы», — сказал Бах.

«Мы будем отстаивать свои принципы и не намерены сдаваться перед терроризмом», — отметил президент МОК.