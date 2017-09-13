Бубка: Выбор Парижа и Лос-Анджелеса столицами ОИ является важным и умным решением

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В среду члены МОК во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести Олимпиады 2024 и 2028 годов соответственно.

«Имидж МОК — это то, что мы видим сегодня. Это важное и умное решение, которое единогласно поддержало все олимпийское движение. Для меня МОК — это фантастическая организация, пять колец значат многое для меня. Я стою перед вами именно благодаря спорту», — сказал Бубка.

«Когда я был в зале, видел презентации и ощущал всю эту атмосферу, то я чувствовал гордость за то, какой сильный сигнал посылает Международный олимпийский комитет этим историческим решением. Игры 2024 и 2028 годов примут великие спортивные державы, фантастические города. Это особенный и очень хороший момент для олимпийского движения», — добавил он.