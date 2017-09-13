Бубка: Выбор Парижа и Лос-Анджелеса столицами ОИ является важным и умным решением
ЛИМА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Одновременный выбор Парижа столицей Олимпиады 2024 года и
Лос-Анджелеса столицей Игр-2028 является умным и важным решением, которое пойдет на пользу всему олимпийскому движению. Об этом журналистам заявил олимпийский чемпион по прыжкам с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Сергей Бубка.
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В среду члены МОК во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и
«Имидж МОК — это то, что мы видим сегодня. Это важное и умное решение, которое единогласно поддержало все олимпийское движение. Для меня МОК — это фантастическая организация, пять колец значат многое для меня. Я стою перед вами именно благодаря спорту», — сказал Бубка.
«Когда я был в зале, видел презентации и ощущал всю эту атмосферу, то я чувствовал гордость за то, какой сильный сигнал посылает Международный олимпийский комитет этим историческим решением. Игры 2024 и 2028 годов примут великие спортивные державы, фантастические города. Это особенный и очень хороший момент для олимпийского движения», — добавил он.
Каждый из городов будет принимать Олимпиаду в третий раз. Французская столица была хозяйкой Игр 1900 и 1924 годов,
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