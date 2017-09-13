Соломоново решение МОК: ОИ-2024 примет Париж, ОИ-2028 — Лос-Анджелес
МОСКВА, 13 сен —
Р-Спорт, Олег Богатов. Делегаты 130-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), проходящей в перуанской Лиме, приняли взвешенное и компромиссное решение, полностью удовлетворившее представителей заявочных комитетов Франции и США — столицей летних Олимпийских игр 2024 года утвержден Париж, а столицей Игр-2028 — Лос-Анджелес. МОК впервые в истории на одной сессии определил места проведения сразу двух летних Олимпиад одновременно.
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Сессия МОК проходит в столице Перу
Решение — на основе соглашения
Также впервые вердикт сессии МОК был принят не по итогам голосования (по итогам одного или нескольких этапов выборов, как ранее). Делегаты утвердили столицы Игр, заключив и позднее одобрив трехстороннее соглашение — между МОК и национальными олимпийскими комитетами Франции и США соответственно. Данный шаг был сделан после того, как МОК в июле 2017 года принял решение, что Париж и
Представители
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил признательность МОК за решение доверить Игры Парижу.
Глава МОК Томас Бах назвал двойное распределение хозяев Игр беспроигрышной ситуацией для всех заинтересованных сторон.
«Это историческое двойное распределение хозяев летних Олимпийских игр — выигрышная ситуация для Парижа,
Протесты жителей сорвали заявки городов
Прием официальных заявок на право проведения летних Игр-2024 проходил с 15 января по 15 сентября 2015 года. И в этот период, помимо Парижа и
Первым отказались власти Бостона. Примечательно, что в США изначально на проведение Игр рассчитывало восемь городов — Филадельфия, Вашингтон, Бостон, Чикаго,
Несогласие жителей с решением руководства городов принять Игры 2024 года стало камнем преткновения и для инициативы заявочных комитетов НОК Германии и Венгрии. В Гамбурге от идеи провести масштабный спортивный форум отказались после референдума в ноябре 2015 года, а в Будапеште в феврале 2017 года — после многотысячной петиции граждан против проведения Игр.
Равноправные заявки
После того, как в списке претендентов остались лишь Париж и
В июне исполком МОК на заседании в Лозанне обсудил процедуру выбора столиц Олимпиад 2024 и 2028 годов. И было формально предложено определить места проведения Игр на сессии МОК в Перу. В июле 2017 года эта идея была официально одобрена, а в конце месяца
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