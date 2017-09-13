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Сессия МОК проходит в столице Перу 13—16 сентября , выборы столиц двух следующих главных спортивных форумов четырехлетия были ключевым вопросом повестки дня в среду.

Решение — на основе соглашения

Также впервые вердикт сессии МОК был принят не по итогам голосования (по итогам одного или нескольких этапов выборов, как ранее). Делегаты утвердили столицы Игр, заключив и позднее одобрив трехстороннее соглашение — между МОК и национальными олимпийскими комитетами Франции и США соответственно. Данный шаг был сделан после того, как МОК в июле 2017 года принял решение, что Париж и Лос-Анджелес, как два оставшихся в выборной гонке кандидата на Олимпиаду-2024, будут освобождены от голосования и утверждены столицами двух следующих Игр.

Представители городов-кандидатов в среду провели 25-минутые презентации своих заявок, после чего состоялась ратификация трехстороннего соглашения. Париж и Лос-Анджелес были официально утверждены в статусе столиц Олимпийских игр 2024 и 2028 годов соответственно. МОК заключил с городами контракты на проведение Игр.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил признательность МОК за решение доверить Игры Парижу.

Цитата Президент Франции Эммануэль Макрон Это общее дело целой страны. Защищать целостность олимпийского движения — это значит также работать для большего баланса, большего мультикультурализма.

Глава МОК Томас Бах назвал двойное распределение хозяев Игр беспроигрышной ситуацией для всех заинтересованных сторон.

«Это историческое двойное распределение хозяев летних Олимпийских игр — выигрышная ситуация для Парижа, Лос-Анджелеса и МОК. Трудно представить решение лучше. Стабильность в вопросе мест проведения Олимпийских игр для спортсменов со всего мира на следующие 11 лет — это нечто экстраординарное. Это два больших города из двух великих стран с богатой олимпийской историей», — говорится в заявлении Баха, которое цитирует пресс-служба МОК.

Протесты жителей сорвали заявки городов

Прием официальных заявок на право проведения летних Игр-2024 проходил с 15 января по 15 сентября 2015 года. И в этот период, помимо Парижа и Лос-Анджелеса, свое желание провести Олимпиаду подтвердили еще три города — немецкий Гамбург, венгерский Будапешт и американский Бостон. Но они не смогли дойти до финальной стадии голосования.

Первым отказались власти Бостона. Примечательно, что в США изначально на проведение Игр рассчитывало восемь городов — Филадельфия, Вашингтон, Бостон, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Даллас и Сан-Диего. Национальный олимпийский комитет (НОК) США сначала сократил их число до четырех (Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Вашингтон), а потом отдал предпочтение Бостону. Но жители города не поддержали решение НОК провести Игры, и в предвыборную борьбу вступил Лос-Анджелес.

Несогласие жителей с решением руководства городов принять Игры 2024 года стало камнем преткновения и для инициативы заявочных комитетов НОК Германии и Венгрии. В Гамбурге от идеи провести масштабный спортивный форум отказались после референдума в ноябре 2015 года, а в Будапеште в феврале 2017 года — после многотысячной петиции граждан против проведения Игр.

Равноправные заявки

После того, как в списке претендентов остались лишь Париж и Лос-Анджелес, оценочная комиссия МОК отметила чрезвычайно высокий уровень подготовки обеих заявок. «Эти два проекта отличаются по своей природе, но оба города представили предложения, которые действительно аутентичны и отражают все, что они могут предложить», — заявил председатель оценочной комиссии Патрик Бауманн.