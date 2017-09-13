Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30997588/
13 сентября 2017, 22:42 | Олимпизм | ТАСС

Бах: Спортсмены получили лучшие города для проведения Олимпиад 2024 и 2028 годов

ЛИМА, 13 сентября. /ТАСС/. Спортсмены со всего мира в лице Парижа и Лос-Анджелеса получили лучшие города для проведения Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Такое мнение журналистам высказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

В среду члены МОК во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести Олимпиады 2024 и 2028 годов соответственно.

«Это исторический и очень счастливый момент для всех. Для двух городов, которые сохранили право организовать Олимпийские игры, для МОК и для всех спортсменов в мире, которые получили два лучших варианта для проведения Олимпийских игр в 2024 и 2028 годах, которые соответствует нашей олимпийской программе Agenda-2020», — сказал Бах.

«Наша цель — получить великолепные Игры в 2024 и 2028 годах, с такой же страстной любовью к Олимпийским играм, спортсменам и олимпийским ценностям», — добавил он.

И Париж, и Лос-Анджелес будут принимать Олимпийские игры в третий раз. Французская столица принимала Игры 1900 и 1924 годов, Лос-Анджелес — 1932 и 1984 годов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Соломоново решение МОК: ОИ-2024 примет Париж, ОИ-2028 — Лос-Анджелес

Соломоново решение МОК: ОИ-2024 примет Париж, ОИ-2028 — Лос-Анджелес

МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт, Олег Богатов. Делегаты 130-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), проходящей в перуанской Лиме, приняли взвешенное и компромиссное решение, полностью удовлетворившее представителей заявочных комитетов Франции и США — столицей летних Олимпийских игр 2024 года утвержден Париж, а столицей Игр-2028 — Лос-Анджелес. МОК впервые в истории на одной сессии определил места проведения сразу двух летних Олимпиад одновременно.
Еще 7 новостей  Все новости

Мутко: Базаревич грамотно руководит сборной России по баскетболу

Жуков: МОК не отказывается от конкурентного голосования по выбору столиц Олимпиад

В ФИФА сообщили, что никогда не ставили под сомнение решения, принятые комитетом Мадуро

Глава WADA признал подлинность документов о снятии обвинений с 95 российских спортсменов