Бах: Спортсмены получили лучшие города для проведения Олимпиад 2024 и 2028 годов

В среду члены МОК во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести Олимпиады 2024 и 2028 годов соответственно.

«Это исторический и очень счастливый момент для всех. Для двух городов, которые сохранили право организовать Олимпийские игры, для МОК и для всех спортсменов в мире, которые получили два лучших варианта для проведения Олимпийских игр в 2024 и 2028 годах, которые соответствует нашей олимпийской программе Agenda-2020», — сказал Бах.

«Наша цель — получить великолепные Игры в 2024 и 2028 годах, с такой же страстной любовью к Олимпийским играм, спортсменам и олимпийским ценностям», — добавил он.