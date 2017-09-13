Бах: Спортсмены получили лучшие города для проведения Олимпиад 2024 и 2028 годов
ЛИМА, 13 сентября. /ТАСС/. Спортсмены со всего мира в лице Парижа и
Лос-Анджелеса получили лучшие города для проведения Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Такое мнение журналистам высказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
В среду члены МОК во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и
«Это исторический и очень счастливый момент для всех. Для двух городов, которые сохранили право организовать Олимпийские игры, для МОК и для всех спортсменов в мире, которые получили два лучших варианта для проведения Олимпийских игр в 2024 и 2028 годах, которые соответствует нашей олимпийской программе Agenda-2020», — сказал Бах.
«Наша цель — получить великолепные Игры в 2024 и 2028 годах, с такой же страстной любовью к Олимпийским играм, спортсменам и олимпийским ценностям», — добавил он.
И Париж, и
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