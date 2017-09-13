Макрон признателен МОК за решение о проведении ОИ-2024 в Париже
ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил признательность Международному олимпийскому комитету (МОК) за решение о проведении летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
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«Век спустя после игр 1924 года, МОК решил доверить Парижу и Франции организацию Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года. Президент Республики Эммануэль Макрон признателен МОК за это решение, которого удостоена Франция», — написано в заявлении администрации президента Франции.
Там отмечается, что страна «будет гордо нести олимпийские ценности солидарности, превосходства, дружбы и уважения». Французский лидер подчеркнул, что проведение Олимпийских игр послужит для «повышения международной привлекательности страны, активизации территорий и укрепления места спорта во Франции».
Он поблагодарил команду Paris2024, благодаря которой Париж получил право на проведение соревнований.
«Эти игры будут необычными, удивительными, праздничными, а также послужат примером в области контроля за бюджетом, экологического и социального воздействия, безопасности», — подчеркивают в Елисейском дворце.
Администрация президента сообщает, что в четверг глава государства назначит чиновника, который будет сопровождать и координировать работу всех государственных служб работу по подготовке к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.
В среду на сессии МОК Париж и
Париж и
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