В среду члены МОК во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести Олимпиады 2024 и 2028 годов соответственно.

«Поздравляем Париж-2024 и Лос-Анджелес-2028, это историческое двойное распределение, — сказал Бах. — Это беспроигрышная ситуация для города Парижа, города Лос-Анджелеса и МОК. Трудно представить себе что-то лучше. Обеспечение стабильности Олимпийских игр для спортсменов всего мира на следующие 11 лет — это нечто экстраординарное».

«Это два больших города из двух великих стран с большой олимпийской историей. Оба города с большим энтузиазмом относятся к Играм и фантастически продвигают олимпийский дух», — добавил Бах.