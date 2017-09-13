Бах: Выбор Парижа и Лос-Анджелеса организаторами Игр — беспроигрышная ситуация для всех
ЛИМА, 13 сентября. /ТАСС/. Решение о выборе Парижа и
Лос-Анджелеса местами проведения летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов соответственно является беспроигрышной ситуаций как для городов, так и для Международного олимпийского комитета (МОК). Такое мнение выразил глава МОК Томас Бах, слова которого приводит пресс-служба организации.
В среду члены МОК во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и
«Поздравляем Париж-2024 и Лос-Анджелес-2028, это историческое двойное распределение, — сказал Бах. — Это беспроигрышная ситуация для города Парижа, города
«Это два больших города из двух великих стран с большой олимпийской историей. Оба города с большим энтузиазмом относятся к Играм и фантастически продвигают олимпийский дух», — добавил Бах.
И Париж, и
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