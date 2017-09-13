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13 сентября 2017, 21:53 | Олимпизм | ТАСС

Бах: Выбор Парижа и Лос-Анджелеса организаторами Игр — беспроигрышная ситуация для всех

ЛИМА, 13 сентября. /ТАСС/. Решение о выборе Парижа и Лос-Анджелеса местами проведения летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов соответственно является беспроигрышной ситуаций как для городов, так и для Международного олимпийского комитета (МОК). Такое мнение выразил глава МОК Томас Бах, слова которого приводит пресс-служба организации.

В среду члены МОК во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести Олимпиады 2024 и 2028 годов соответственно.

«Поздравляем Париж-2024 и Лос-Анджелес-2028, это историческое двойное распределение, — сказал Бах. — Это беспроигрышная ситуация для города Парижа, города Лос-Анджелеса и МОК. Трудно представить себе что-то лучше. Обеспечение стабильности Олимпийских игр для спортсменов всего мира на следующие 11 лет — это нечто экстраординарное».

«Это два больших города из двух великих стран с большой олимпийской историей. Оба города с большим энтузиазмом относятся к Играм и фантастически продвигают олимпийский дух», — добавил Бах.

И Париж, и Лос-Анджелес будут принимать Олимпийские игры в третий раз. Французская столица принимала Игры 1900 и 1924 годов, Лос-Анджелес — 1932 и 1984 годов.
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Жуков: МОК не отказывается от конкурентного голосования по выбору столиц Олимпиад

ЛИМА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить конкурсное голосование по выбору столиц Олимпийских игр 2024 и 2028 годов не означает, что организация полностью отказалась от этой процедуры. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР), член МОК Александр Жуков, отметив, что выборы зимних Олимпийских игр 2026 года могут пройти уже на альтернативной основе.
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