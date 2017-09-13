Жуков: МОК не отказывается от конкурентного голосования по выбору столиц Олимпиад

В среду на 131-й сессии МОК члены организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести летние Олимпийские игры 2024 и 2028 годов соответственно. Решение о единовременном выборе столиц было принято на прошедшей летом внеочередной сессии МОК и обусловлено нежеланием комитета терять ни одного из двух серьезных кандидатов, которые полностью отвечают стратегии развития олимпийского движения Agenda-2020.

«Никто не говорит, что и дальше будут применяться подобные схемы выбора сразу двух столиц на две предстоящие Олимпиады, все зависит от конкретной ситуации. В данном случае получилось, что было всего два очень сильных кандидата. В интересах олимпийского движения было, чтобы сильные города могли провести хорошие Игры. Но это совершенно не означает, что на Игры 2026 года не может выдвинуться несколько кандидатов и тогда обычная, конкурсная процедура будет полностью восстановлена», — сказал Жуков.

Потенциальными претендентами на проведение зимних Игр-2026 являются Сьон (Швейцария), Лиллехаммер (Норвегия), Калгари (Канада) и Инсбрук (Австрия).