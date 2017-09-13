Неймар стал героем презентационного ролика заявки Парижа на право принять ОИ-2024
ЛИМА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Самый дорогой футболист мира бразилец Неймар стал одним из героев презентационного ролика заявочного комитета Парижа на право принять Олимпийские игры 2024 года.
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен», перешедший минувшим летом из «Барселоны» за рекордные €222 млн, на ролике произнес: «Это Париж», поддержав заявку города на право принять Игры.
Ролик был продемонстрирован в среду членам Международного олимпийского комитета на 131-й сессии организации в Лиме, где вскоре пройдет голосование по вопросу распределения Игр 2024 и 2028 годов между двумя кандидатами. Согласно достигнутому соглашению, первым Олимпиаду примет Париж, через четыре года —
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