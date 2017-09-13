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13 сентября 2017, 18:57 | Олимпизм | ТАСС

WADA не уведомляло ПКР о наличии российских паралимпийцев в списке 95 закрытых дел

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не уведомляло руководство Паралимпийского комитета России (ПКР), есть ли в числе 95 российских спортсменов, обвиненных в нарушении антидопинговых правил, паралимпийцы. Об этом ТАСС сообщил глава ПКР Владимир Лукин.

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Ранее газета The New York Times сообщила, что, согласно внутреннему докладу WADA, агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена. Позже глава WADA Крейг Риди признал подлинность документов, на основании которых публикация появилась в издании.

«Мы не знаем, есть ли в числе этих 95 паралимпийцы, — сказал Лукин. — Мы неоднократно просили назвать, кто у нас виновен, чья вина доказана, были готовы принять соответствующие меры. Сейчас выясняется, что 95 признаны невиновными».

Лукин подчеркнул, что ПКР придерживается европейских демократических принципов. «Они не нами созданы, виновным может быть только тот, чья вина доказана должным образом в суде. Подозрение не является доказательством вины. Принцип коллективной ответственности за индивидуальное преступление — это неправильный и недемократический принцип», — подчеркнул он.

Две комиссии Международного олимпийского комитета на основе доклада независимой комиссии WADA во главе с Маклареном ведут собственное расследование. Одна, которой руководит швейцарец Денис Освальд, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014, вторая, которой управляет другой гражданин Швейцарии Самуэль Шмидт, изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.
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Новости Олимпийских игр

НОАК надеется, что WADA вынесет справедливое решение по остальным российским спортсменам

НОАК надеется, что WADA вынесет справедливое решение по остальным российским спортсменам

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) выразила надежду, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесет справедливое решение в отношении остальных российских спортсменов, фигурирующих в докладе независимой комиссии WADA под руководством профессора Ричарда Макларена. Об этом ТАСС рассказал глава НОАК Виталий Смирнов.
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