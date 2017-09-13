НОАК надеется, что WADA вынесет справедливое решение по остальным российским спортсменам

Ранее газета The New York Times сообщила о закрытии дел в отношении 95 из 96 российских спортсменов, упомянутых в докладе. По информации издания, одной из причин, повлиявших на расследование, является отсутствие показаний руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Пока мы выжидаем, как будет развиваться ситуация. Мы надеемся, что в отношении других спортсменов, упомянутых в докладе, будет организовано справедливое разбирательство и принято соответствующее решение, — сказал Смирнов. — Забегать вперед мы не хотим, но это еще раз подтверждает — к этой ситуации нужно относиться внимательно».

На вопрос, стоит ли доверять публикации The New York Times, Смирнов ответил, что автор этой статьи Ребекка Руис следит за этой темой. «С The New York Times вообще эта тема началась, они держат ее на контроле. Руис, к слову, приезжала к нам на три дня, после чего сделала этот материал», — сказал он.