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13 сентября 2017, 15:32 | Олимпизм | ТАСС

Колобков: Если WADA действительно закрыло дела 95 россиян — это хороший знак

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Прекращение расследований в отношении 95 российских спортсменов — хороший знак со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если это действительно так. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

<em>МОСКВА 13 сентября. /Корр. ТАСС Вероника <span class=error>Советова</span>/. </em>Прекращение расследований в отношении 95 российских спортсменов — хороший знак со стороны Всемирного антидопингового агентства (<span class=error>WADA</span>) если это действительно так. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. Увеличить
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Ранее газета The New York Times сообщила о том, что, согласно внутреннему докладу WADA, агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена. Пока было рассмотрено 96 случаев.

«Во-первых, нужно понимать, что это информация из газеты, да, уважаемой, но пока это нельзя назвать официальным сообщением. Если WADA действительно примет решение о закрытие дел в отношении 95 российских спортсменов — это хороший знак», — сказал Колобков.

«Россия продолжает вести масштабную работу, направленную на формирование эффективной антидопинговой системы и борьбу за “чистый” спорт. Наши федерации также продолжат оказывать необходимое содействие при проведении проверок в отношении спортсменов», — отметил министр спорта РФ.

«Со своей стороны мы сделаем все, чтобы восстановить чистую репутацию российского спорта на международном уровне», — добавил Колобков.

В докладе Макларена говорилось, что в программу систематического употребления допинга в России были вовлечены больше тысячи атлетов, представляющих около 30 видов спорта.
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НОАК надеется, что WADA вынесет справедливое решение по остальным российским спортсменам

НОАК надеется, что WADA вынесет справедливое решение по остальным российским спортсменам

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) выразила надежду, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесет справедливое решение в отношении остальных российских спортсменов, фигурирующих в докладе независимой комиссии WADA под руководством профессора Ричарда Макларена. Об этом ТАСС рассказал глава НОАК Виталий Смирнов.
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