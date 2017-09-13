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Ранее газета The New York Times сообщила о том, что, согласно внутреннему докладу WADA, агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена. Пока было рассмотрено 96 случаев.

«Во-первых, нужно понимать, что это информация из газеты, да, уважаемой, но пока это нельзя назвать официальным сообщением. Если WADA действительно примет решение о закрытие дел в отношении 95 российских спортсменов — это хороший знак», — сказал Колобков.

«Россия продолжает вести масштабную работу, направленную на формирование эффективной антидопинговой системы и борьбу за “чистый” спорт. Наши федерации также продолжат оказывать необходимое содействие при проведении проверок в отношении спортсменов», — отметил министр спорта РФ.

«Со своей стороны мы сделаем все, чтобы восстановить чистую репутацию российского спорта на международном уровне», — добавил Колобков.

В докладе Макларена говорилось, что в программу систематического употребления допинга в России были вовлечены больше тысячи атлетов, представляющих около 30 видов спорта.