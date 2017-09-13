WADA бессильна против России

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило 13 сентября, что прекратило дела против 95 россиян, упомянутых в докладе Ричарда Макларена из 96 рассматривавшихся. Причиной называется недостаток улик.

«У нас недостаточно доказательств, чтобы обвинить этих спортсменов в нарушении антидопинговых правил, — дал комментарий NY Times генеральный директор WADA Оливер Ниггли.

— К сожалению, допинговая система в России была очень хорошо организована, поэтому доказательств найти не получилось.

Также американское издание сообщило, что главной причиной закрытия 95-ти дел в отношении российских спортсменов стала невозможность связаться с доктором Григорием Родченковым.

Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории перебрался в США в январе 2016 года, стал информатором комиссии во главе с доктором Ричардом Маклареном по использованию допинга в российском спорте и теперь живет в Штатах под программой защиты свидетелей.

«Недоступность Родченкова стала главной причиной, по которой WADA закрыло эти дела. Вот только на самом деле Рочденков сам желал с ними сотрудничать»,

— сообщил нью-йоркскому изданию адвокат Родченкова, отметив при этом, что WADA и не пыталась найти его клиента.

«Новость эта положительная. Разумеется, Родченков не желает сотрудничать ни с кем, потому что большинство информации, которую он наговорил — это ложь, а та часть, которая действительно касается употребления допинга спортсменами, уже давно исследована, спортсмены дисквалифицированы, а сам Родченков снят с занимаемой должности, — прокомментировал информацию агентству «Р-Спорт» председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

— За работу Родченкова WADA несло такую же ответственность, как и Россия. Он не был сотрудником министерства спорта, а работал в системе WADA. За нарушения он был уволен, после чего сбежал и облил всех грязью. А сейчас, когда оказывается, что все это ложь, он прячется, что логично, — добавил депутат.

Прокомментировал ситуацию и заместитель председателя Правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, жестко высказавшийся в агентству Reuters в адрес WADA:

«Прежде всего, WADA должно взять на себя ответственность за Родченкова. За то, что они выдали ему лицензию и дали право на работу».

Однако во Всемирном антидопинговом агентстве российскую реакцию встретили негативно. Так, представитель агентства Мэгги Дюранд отпарировала российскому чиновнику:

«России нужно взять ответственность за свою допинговую систему, которая была выявлена в ходе расследования Ричарда Макларена, а не постоянно перекладывать вину на других».

Напомним, что доклад Ричарда Макларена привел к лишению лицензии Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также к отстранению российских легкоатлетов и паралимпийцев от участия в международных соревнований.

Также Россия лишилась права проведения различных международных стартов, как, например, чемпионата мира по биатлону.

При этом ни Паралимпийский комитет России (ПКР), ни Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) до сих пор не восстановлены в своих правах.

Те российские легкоатлеты, которые получают допуск к международным соревнованиям, вынуждены выступать под нейтральным флагом, но большинство россиян просто не имеют возможность соревноваться с иностранцами.

Российские паралимпийцы и вовсе в полном составе уже пропустили летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году и теперь рискуют остаться еще и без зимних Игр в Пхенчхане в 2018.

В то же время доклад Макларена неоднократно критиковали и продолжают критиковать как в России, так и в мире, за отсутствие доказательной базы, в результате чего дела против российских спортсменов, упомянутых в докладе, разваливаются одно за другим.

Положительный для России комментарий дал 13 сентября и председатель организационного комитета Олимпиады в Пхенчхане Ли Хи Пом, заявивший, что не может представить Игры без российских спортсменов.

«Мы ожидаем, что к нам на Игры приедут лучшие спортсмены со всего света. Надеюсь, что Россия и Северная Корея также примут участие, — заявил чиновник.