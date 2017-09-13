СМИ: Фурнейрон станет председателем Независимой организации допинг-тестирования
ТАСС, 13 сентября. Бывший министр спорта Франции Валери Фурнейрон является главным кандидатом на пост председателя Независимой организации
допинг-тестирования (ITA). Об этом сообщает портал Inside The Games.
По информации портала, кандидатуру 57-летней Фурнейрон, которая являлась министром спорта Франции с 2012 по 2014 год, поддерживают Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Предложение о создании ITA выдвинул МОК в марте. Планируется, что система заработает до начала Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Финансирование данного проекта останется за МОК.
Исполком МОК на заседании в марте представил декларацию реформ в антидопинговой системе, состоящую из 12 пунктов. ITA должна будет разработать индивидуальный план тестирования каждого спортсмена. Атлеты для участия в международных соревнованиях должны будут сдать определенное количество
Как сообщает Inside The Games, в руководство ITA, помимо Фурнейрон, войдут также четыре человека. Представителем от МОК назначен глава медицинской комиссии данной организации турок Угур Эрденер, президент Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) Франческо
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