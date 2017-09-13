СМИ: Фурнейрон станет председателем Независимой организации допинг-тестирования

По информации портала, кандидатуру 57-летней Фурнейрон, которая являлась министром спорта Франции с 2012 по 2014 год, поддерживают Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Предложение о создании ITA выдвинул МОК в марте. Планируется, что система заработает до начала Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Финансирование данного проекта останется за МОК.

Исполком МОК на заседании в марте представил декларацию реформ в антидопинговой системе, состоящую из 12 пунктов. ITA должна будет разработать индивидуальный план тестирования каждого спортсмена. Атлеты для участия в международных соревнованиях должны будут сдать определенное количество допинг-тестов. По предложению МОК, атлет, не сдавший минимального количества этих проб, не будет допущен к участию в Олимпийских играх или чемпионате мира.