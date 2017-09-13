WADA ждет от РФ принятия ответственности за систему обмана, вскрытую Маклареном

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Ранее вице-премьер правительства РФ Мутко заявил «Р-Спорт», что Россия никогда не согласится с обвинениями в государственной поддержке допинга, а также подчеркнул, что WADA также несет ответственность за действия экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, так как оно «его лицензировало и выдавало ему право на работу».

«WADA ожидает, что российские власти возьмут на себя ответственность за преднамеренную систему обмана, раскрытую в результате расследования Макларена, как это прописано в дорожной карте восстановления аккредитации РУСАДА, вместо того, чтобы перекладывать вину на других», — заявила представитель WADA Мэгги Дюран, которую цитирует Рейтер.