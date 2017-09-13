Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30990945/
13 сентября 2017, 13:07 | Олимпизм | Р-Спорт

WADA ждет от РФ принятия ответственности за систему обмана, вскрытую Маклареном

МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ждет от российских властей принятия ответственности за создание допинговой системы, вскрытой в результате расследования комиссии Ричарда Макларена, а не перекладывания вины на других.

<em>МОСКВА 13 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Всемирное антидопинговое агентство (<span class=error>WADA</span>) ждет от российских властей принятия ответственности за создание допинговой системы вскрытой в результате расследования комиссии Ричарда <span class=error>Макларена</span> а не перекладывания вины на других. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее вице-премьер правительства РФ Мутко заявил «Р-Спорт», что Россия никогда не согласится с обвинениями в государственной поддержке допинга, а также подчеркнул, что WADA также несет ответственность за действия экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, так как оно «его лицензировало и выдавало ему право на работу».

«WADA ожидает, что российские власти возьмут на себя ответственность за преднамеренную систему обмана, раскрытую в результате расследования Макларена, как это прописано в дорожной карте восстановления аккредитации РУСАДА, вместо того, чтобы перекладывать вину на других», — заявила представитель WADA Мэгги Дюран, которую цитирует Рейтер.

В среду стало известно, что WADA прекратило расследование в отношении 95 российских атлетов из доклада Макларена, не найдя убедительных доказательств нарушения россиянами антидопинговых правил. Макларен утверждал, что всего в манипуляции с допинг-пробами были вовлечены более тысячи спортсменов РФ.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

СМИ: Фурнейрон станет председателем Независимой организации допинг-тестирования

СМИ: Фурнейрон станет председателем Независимой организации допинг-тестирования

ТАСС, 13 сентября. Бывший министр спорта Франции Валери Фурнейрон является главным кандидатом на пост председателя Независимой организации допинг-тестирования (ITA). Об этом сообщает портал Inside The Games.
Еще 7 новостей  Все новости
12 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Горячий оракул: лучшие ягодицы Бразилии предскажут результаты ЧМ-2018

Свадьба гимнастки Мамун и пловца Сухорукова. Фото