WADA ждет от РФ принятия ответственности за систему обмана, вскрытую Маклареном
МОСКВА, 13 сен —
Р-Спорт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ждет от российских властей принятия ответственности за создание допинговой системы, вскрытой в результате расследования комиссии Ричарда Макларена, а не перекладывания вины на других.
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«WADA ожидает, что российские власти возьмут на себя ответственность за преднамеренную систему обмана, раскрытую в результате расследования Макларена, как это прописано в дорожной карте восстановления аккредитации РУСАДА, вместо того, чтобы перекладывать вину на других», — заявила представитель WADA Мэгги Дюран, которую цитирует Рейтер.
В среду стало известно, что WADA прекратило расследование в отношении 95 российских атлетов из доклада Макларена, не найдя убедительных доказательств нарушения россиянами антидопинговых правил. Макларен утверждал, что всего в манипуляции с
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