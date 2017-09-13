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https://sport.mail.ru/news/olympics/30990930/
13 сентября 2017, 13:01 | Олимпизм | Чемпионат.com

«Доказательств мало, потому что их слишком хорошо спрятали»

И это говорит глава ВАДА. Шах, мат и пат всем, кто ещё не верит в грустный конец истории для российского спорта.

И это говорит глава <span class=error>ВАДА</span>. Шах мат и пат всем кто ещё не верит в грустный конец истории для российского спорта. Увеличить
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Как сообщила New York Times, ВАДА закрыла дела в отношении 95 российских спортсменов из доклада Макларена. 95 из тысячи. Из-за отсутствия доказательств.

Удивительного в этом ничего нет. Доклад Макларена был раздут ради масштабности и изначально включал в себя давно отбывших наказание или даже завершивших карьеру спортсменов. С большинства биатлонистов, например, обвинения были сняты ещё зимой. Теперь вот ещё почти сотня «оправданных».

Другое дело — реакция главы ВАДА Оливера Ниггли. Один из основных представителей обвинения сказал буквально следующее: «Имеющихся доказательств было недостаточно, чтобы судить о нарушении допинговых правил этими спортсменами. Система была очень хорошо организована. На верху её годы спустя осталось очень мало доказательств».

Поняли, да? Они просто «выпустили на свободу» самых настоящих преступников. Сомнений в их виновности нет, просто доказательства хорошо скрыли. Ну, а что удивительного — система ведь работала. Не работала бы — были бы доказательства. Хотя постойте: нет системы — и доказательств не может быть. Есть система — всё равно доказательств не может быть, потому что все следы замели.

Это прекрасно, потому что на нужном языке означает вот что: «российская допинговая система ещё круче, чем мы думали, потому что работает эффективнее всех комиссий по поиску доказательств». «Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка», — это ещё Дзержинский говорил.

«Какие ваши доказательства», — последнее время активно спрашивают Макларена и компанию с российской стороны. Можно больше не спрашивать: они хорошо спрятаны. Просто покайтесь, и будет вам прощение и отпущение. Учебник начинающего инквизитора, параграф № 1.

Допинговая система в России — это уже аксиома. Заучите наизусть.

Александр Круглов
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