Фетисов: WADA разобралось в вопросе с российскими спортсменами из доклада Макларена

Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, бывший член совета учредителей WADA и бывший глава комитета спортсменов организации Вячеслав Фетисов.

Ранее о закрытии дела в отношении 95 из 96 российских спортсменов сообщила газета New York Times. По информации издания, одной из причин, повлиявших на расследование, является отсутствие показаний руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Это очень хорошая новость для всех нас. Решение говорит о том, что WADA сумело разобраться во всем, что происходит. Там работают достаточно профессиональные люди, — сказал Фетисов. — Надеюсь, что наши дальнейшие взаимоотношения будут складываться таким образом, что спортсменам и тренерам это даст возможность спокойно готовиться и не думать о чем-то другом».

Это может позитивно повлиять на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российскую делегацию на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане. «Сейчас есть разные слухи, и я надеюсь, что это поможет принятию объективного решения», — отметил Фетисов.