95 из 96 россиян оправданы! Федерации не согласны с докладом Макларена

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Американская газета New York Times опубликовала внутренний циркуляр Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Согласно нему 95 российских спортсменов, которые подозревались в употреблении допинга на основании доклада Ричарда Макларена, оправданы из-за недостатка доказательств.

В распоряжении New York Times оказалось письмо генерального директора Оливье Ниггли в адрес международных федераций. Точнее, очевидно, проект письма — на документе стоит дата 24 сентября и версия 3.0. Вряд ли этот документ теперь будет отправлен — по крайней мере, в таком виде. И в этом смысле публикация американской прессы может как сыграть России на руку, так и навредить.

95 ЧЕЛОВЕК ИЗ ПИСЬМА МОЖНО ВЫЧИСЛИТЬ.

Итак, о чем же пишет Ниггли? Пожалуй, ключевая цитата из письма следующая: «С этого времени (с момента публикации доклада Макларена — Прим. “СЭ”) ВАДА получила от международных федераций решения по 96 спортсменам из 9 видов спорта. За исключением одного спортсмена, чья проба в результате перепроверки оказалась положительной, никаких других положительных результатов не было. <…> В остальных 95 случаях международные федерации пришли к выводу, что доказательств для возбуждения дет недостаточно, и мы поддерживаем их выводы».

Всего на основании доклада Макларена обвиняются в допинге гораздо больше, чем 96 спортсменов. Многие международные федерации еще продолжают свои расследования, и Ниггли пишет, что вероятно, попытаются возбудить новые дела. То есть процесс не закончен, расслабляться рано. Но 95 из 96 оправданных на данный момент — слишком солидный процент, чтобы закрыть на него глаза.

Никаких фамилий при этом в письме Ниггли не упоминается. Но о некоторых видах спорта мы, как минимум, можем догадаться. Например, 27 из этих 95 человек, очевидно, фехтовальщики — соответствующая международная федерация ранее уже сделала свое заявление об оправдании россиян, и ВАДА с ним согласилось. Международный союз биатлонистов также еще прошлой зимой заявлял, что закрыты дела в отношении 22 российских спортсменов — и не исключено, что с тех пор оправданных стало еще больше.

ЗАЧЕМ РОССИИ ПРИЗНАВАТЬ ДОКЛАД, КОТОРЫЙ НЕ ПРИЗНАЕТ НИКТО?

Как бы там ни было, письмо Ниггли стало еще одним подтверждением того, что доклад Макларена, мягко говоря, небезупречен. Напомним, признание этого доклада является до сих пор ключевым условием для восстановления статуса нашего антидопингового агентства РУСАДА, а также возвращения на международную арену легкоатлетов и паралимпийцев. «Что же нам признавать, если 95 человек из 96 оказались невиновны?» — логично возмутятся наши чиновники.

ВАДА, очевидно, будет настаивать, что нехватка доказательств для дисквалификации отдельных спортсменов никак не говорит о недостоверности доклада в целом. Мол, Макларен ставил целью обнаружить систему, а не отстранить конкретных атлетов. Как бы там ни было, и Ниггли в письме это признает, статус доклада поставлен под удар. И требовать в этих обстоятельствах от России безоговорочного признания доклада Макларена, который, оказывается, не признают даже международные федерации… Со стороны ВАДА это, мягко говоря, смело.

В эти дни в столице Перу Лиме проходит очередная сессия Международного олимпийского комитета (МОК). Публикация New York Times наверняка станет там одной из центральных тем обсуждения в кулуарах. Напрямую в Лиме никаких решений по отношению к России приниматься не будет. Но там впервые выступят с промежуточными докладами две комиссии МОК по расследованию в отношении отдельных спортсменов и системы в целом. Эти комиссии работали самостоятельно и на выводы Макларена не опирались. Если в процессе работы нужного объема доказательств не удалось собрать и им — мы можем выдыхать и готовиться к Играм в Пхенчхане. Если же представители МОК окажутся гораздо лучше подготовлены, чем Макларен, репутация канадского профессора будет еще более подмочена.