Журова: Иностранным атлетам нужно быть аккуратней в словах про российских спортсменов

По информации газеты The New York Times, в распоряжении которой оказался внутренний доклад WADA, распространенный среди руководителей организации, агентство закрыло дела 95 российских спортсменов, которые упоминались в докладе Макларена.

«Подозрения в допинге разделили спортсменов на несколько лагерей. Многим теперь будет стыдно за свои слова, поскольку атлеты оказались невиновными. Я сразу говорила спортсменам, чтобы они не торопились обвинять друг друга, поскольку все эти дела могут рассыпаться, и виновный станет невиновным, — сказала Журова. — Действующим спортсменам надо быть аккуратней с высказываниями, поскольку ситуация может повернуться в другую сторону, а им с ними выступать и друг другу в глаза смотреть».

«Хочется, чтобы это закончилось быстрее, поскольку это рождает в спорте не очень хорошую атмосферу. Поскольку мы детям говорим, что спортивные соревнования — это дружба», — добавила она.

По мнению Журовой, важную роль в решении WADA сыграла работа международных и российских спортивных федераций.

«Они тоже подключились, и без этого доказать невиновность спортсменов было невозможно. Видимо, смогли найти аргументы, чтобы снять эти обвинения. Мы с самого начала говорили, что ряд обвинений и фактов были подтасованными и не имели под собой никакой почвы. Думаю, что сейчас WADA нужны были более веские доказательства, и они их получили», — отметила она.