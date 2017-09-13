ОКР: Большинство федераций отказываются возбуждать дела в отношении российских атлетов

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что, согласно внутреннему докладу Всемирного антидопингового агентства (WADA), агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. Пока было рассмотрено 96 случаев. Газета утверждает, что одной из причин, повлиявших на расследование, является отсутствие показаний руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Олимпийский комитет России на протяжении года совместно с нашими партнерами — российскими спортивными федерациями — очень внимательно изучал доклад Макларена, — сказал Поздняков. — Мы были в тесном контакте с международными спортивными федерациями, чтобы содействовать справедливому и честному расследованию. Сейчас можно сказать, что в большинстве случаев международные федерации либо отказываются возбуждать дисциплинарное производство, либо после возбуждения в результате закрывают дела из-за недостатка доказательств или их полного отсутствия. Это касается и фехтования, и дзюдо, и биатлона, и современного пятиборья, и гребного спорта, и бадминтона, и так далее».

«Ряд международных федераций продолжают расследования, но, допустим, в биатлоне расследование ведется в отношении шести спортсменов, а в отношении 22 было прекращено, в лыжных гонках в отношении шести спортсменов расследование продолжается, но, как недавно постановил CAS (Спортивный арбитражынй суд), с 1 ноября эти атлеты могут принимать участие в соревнованиях, временное отстранение с них было снято. Та же ситуация и в нашей многострадальной легкой атлетике: говорилось о 50 спортсменов, а расследование ведется в отношении пяти. Таким образом, абсолютно очевидно, что информация, содержащаяся в докладе Макларена и в документах, приложенных к нему, — неполная, недостаточная, во многих случаях недостоверная и не может служить основанием для признания того, что спортсмен нарушил антидопинговые правила», — отметил первый вице-президент ОКР.

«Ни один российский атлет пока не дисквалифицирован на основании доклада»

«По состоянию на сегодняшний момент, из упомянутых в докладе больше 1000 российских спортсменов — ни один не был признан виновным и не был дисквалифицирован на основании доклада. Это факт. Сейчас для нас самое важное — дождаться результатов работы Освальда и Шмидта, которые были созданы МОК. По словам президента МОК Томаса Баха, эта работа должна быть закончена до конца октября — к началу зимнего сезона», — сказал Поздняков.