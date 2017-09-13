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13 сентября 2017, 10:18 | Олимпизм | Р-Спорт

Дегтярев: Родченков прячется от WADA, потому что большая часть его заявлений — ложь

МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не желает сотрудничать с расследованием WADA, потому что большая часть предоставленной им информации является ложью, заявил агентству «Р-Спорт» председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не желает сотрудничать с расследованием WADA потому что большая часть предоставленной им информации является ложью заявил агентству Р-Спорт председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре спорту туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Увеличить
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Согласно внутреннему документу WADA, оказавшемуся в распоряжении The New York Times, тот факт, что Родченков был недоступен для сотрудничества, повлиял на закрытие дел 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе главы комиссии WADA Ричарда Макларена.

«Новость эта положительная. Разумеется, Родченков не желает сотрудничать ни с кем, потому что большинство информации, которую он наговорил — это ложь, а та часть, которая действительно касается употребления допинга спортсменами, уже давно исследована, спортсмены дисквалифицированы, а сам Родченков снят с занимаемой должности. За работу Родченкова WADA несло такую же ответственность, как и Россия», — сказал Дегтярев по телефону.

«Он не был сотрудником министерства спорта, а работал в системе WADA. За нарушения он был уволен, после чего сбежал и облил всех грязью. А сейчас, когда оказывается, что все это ложь, он прячется, что логично», — добавил собеседник агентства.
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Свищев: WADA показало несостоятельность системы, созданной против российского спорта

Свищев: WADA показало несостоятельность системы, созданной против российского спорта

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Система, которая была создана против российского спорта, показала свою несостоятельность после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) закрыть дела в отношении 95 российских спортсменов, фигурировавших в докладе независимой комиссии WADA под руководством профессора Ричарда Макларена. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.
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