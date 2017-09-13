Свищев: WADA показало несостоятельность системы, созданной против российского спорта
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Система, которая была создана против российского спорта, показала свою несостоятельность после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) закрыть дела в отношении 95 российских спортсменов, фигурировавших в докладе независимой комиссии WADA под руководством профессора Ричарда Макларена. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.
О решении WADA закрыть дела ранее сообщило издание New York Times. В распоряжении газеты оказался внутренний доклад WADA, распространенный среди руководителей организации. Из него следует, что агентство в 95 случаях из 96 рассмотренных не нашло убедительных доказательств нарушения антидопинговых правил. При этом имена спортсменов не называются.
«Надо приветствовать решение WADA, справедливость восторжествовала. Система, которая изначально была против российского спорта, показала несостоятельность. Ущерб имиджу российскому спорту нанесен таков, что мы оправимся от него только в течение многих лет, — сказал Свищев. — Но после произошедшего, думаю, впредь любые решения будут более взвешенными, все будет происходить иначе».
«Теперь наши спортсмены и ОКР [Олимпийский комитет России] должны выбрать сами тактику поведения и отношения [к WADA]. Ведь для многих это был конец карьеры, были потеряны шансы выступить на Олимпиаде», — добавил он.
Российская сторона приветствует решение WADA, отметил Свищев. «Надеемся, что ПКР [Паралимпийский комитет России] и РУСАДА [Российское антидопинговое агентство] восстановятся в правах и мы начнем с чистого листа», — подчеркнул он.
Макларен возглавил специально созданную комиссию по расследованию обвинений, выдвинутых в СМИ бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Родченковым. По итогам расследования были опубликованы две части доклада, одна из них была представлена прямо накануне Олимпийских игр в
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