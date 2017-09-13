Исинбаева не полетела на сессию МОК в Лиму из-за беременности
Член Международного олимпийского комитета, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приняла решение не лететь в Лиму (Перу) на сессию МОК в связи с беременностью, сообщает Inside the Games.
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В конце июля стало известно, что титулованная спортсменка ждёт второго ребёнка.
Сессия МОК завершится 16 сентября. На ней Париж (Франция) и
Участие в голосовании также не примут шейх Ахмад
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