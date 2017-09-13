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https://sport.mail.ru/news/olympics/30988236/
13 сентября 2017, 10:01 | Олимпизм | Чемпионат.com

Исинбаева не полетела на сессию МОК в Лиму из-за беременности

Член Международного олимпийского комитета, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приняла решение не лететь в Лиму (Перу) на сессию МОК в связи с беременностью, сообщает Inside the Games.

Член Международного олимпийского комитета двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приняла решение не лететь в Лиму (Перу) на сессию МОК в связи с беременностью сообщает Inside the Games. Увеличить
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В конце июля стало известно, что титулованная спортсменка ждёт второго ребёнка.

Сессия МОК завершится 16 сентября. На ней Париж (Франция) и Лос-Анджелес (США) будут официально утверждены столицами Олимпийских игр 2024 и 2028 годов соответственно.

Участие в голосовании также не примут шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах (Кувейт), шейх Тамим бин Хамад бин Халиф Аль-Тани (Катар), Фрэнки Фредерикс (Намибия), Патрик Хикки (Ирландия), Ли Гон Хи (Южная Корея), Нита Амбани (Индия), Нат Индрапана (Таиланд) и Ян Ян (Китай).
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