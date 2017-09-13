WADA заявило, что отказ Родченкова сотрудничать повлиял на закрытие дел 95 атлетов РФ

В среду стало известно, что WADA прекратило расследование в отношении 95 российских атлетов из доклада Макларена, не найдя убедительных доказательств нарушения россиянами антидопинговых правил. Макларен утверждал, что всего в манипуляции с допинг-пробами были вовлечены более тысяч спортсменов РФ.

«Григорий Родченков, который является важным свидетелем и может поддержать тезисы в докладе комиссии, недоступен для свидетельствования по причинам, которые неподконтрольны WADA или независимой комиссии», — говорится в письме WADA.

При этом, как сообщает The New York Times, адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что его клиент, проживающий более года в США, был готов к сотрудничеству.