WADA заявило, что отказ Родченкова сотрудничать повлиял на закрытие дел 95 атлетов РФ
МОСКВА, 13 сен —
Р-Спорт. Недоступность экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова для сотрудничества повлияла на завершение расследования в отношении 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, говорится в письме WADA, которое оказалось в распоряжении The New York Times.
В среду стало известно, что WADA прекратило расследование в отношении 95 российских атлетов из доклада Макларена, не найдя убедительных доказательств нарушения россиянами антидопинговых правил. Макларен утверждал, что всего в манипуляции с
«Григорий Родченков, который является важным свидетелем и может поддержать тезисы в докладе комиссии, недоступен для свидетельствования по причинам, которые неподконтрольны WADA или независимой комиссии», — говорится в письме WADA.
При этом, как сообщает The New York Times, адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что его клиент, проживающий более года в США, был готов к сотрудничеству.
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