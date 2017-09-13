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13 сентября 2017, 9:14 | Олимпизм | Р-Спорт

WADA заявило, что отказ Родченкова сотрудничать повлиял на закрытие дел 95 атлетов РФ

МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт. Недоступность экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова для сотрудничества повлияла на завершение расследования в отношении 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, говорится в письме WADA, которое оказалось в распоряжении The New York Times.

В среду стало известно, что WADA прекратило расследование в отношении 95 российских атлетов из доклада Макларена, не найдя убедительных доказательств нарушения россиянами антидопинговых правил. Макларен утверждал, что всего в манипуляции с допинг-пробами были вовлечены более тысяч спортсменов РФ.

«Григорий Родченков, который является важным свидетелем и может поддержать тезисы в докладе комиссии, недоступен для свидетельствования по причинам, которые неподконтрольны WADA или независимой комиссии», — говорится в письме WADA.

При этом, как сообщает The New York Times, адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что его клиент, проживающий более года в США, был готов к сотрудничеству.
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Новости Олимпийских игр

NYT: WADA закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов из доклада Макларена

NYT: WADA закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов из доклада Макларена

ТАСС, 13 сентября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена. Об этом сообщает издание The New York Times.
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